Dieb mit Heißhunger? Unbekannter überfällt Supermarkt und stiehlt Kekse

Groitzsch. Ein Überfall der sonderbaren Art hat sich am Dienstagmorgen in Groitzsch ereignet. Um acht Uhr öffneten die Verkäuferinnen eines Supermarktes wie üblich den Einkaufsmarkt, wie die Polizei mitteilte. Während sie sich gerade mit einer Kundin unterhielten, betrat eine maskierte Person das Gebäude. Der Mann blieb stehen und sagte nichts. Eine der Verkäuferinnen sprach ihn an, dieser reagierte jedoch nicht. Erst dann bemerkten die Frauen einen spitzen Gegenstand in seiner Hand.

Die Frauen flohen in ihr Büro und beobachteten, wie der Unbekannte aus einem Regal vermutlich zwei Packungen Kekse stahl. Die Polizei gab an, bereits auf einem guten Weg zu sein, um den Dieb ausfindig zu machen.

