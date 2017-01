Zwenkau. Einbrecher haben aus einem Betrieb in der Zwenkauer Baumeisterallee Metallteile im Wert von rund 16.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Täter zwischen Freitag 21 Uhr und Montagmorgen um 6 Uhr gewaltsam eine Tür der Umzäunung des Firmengeländes, traten eine Scheibe ein und gelangten so in eine Lagerhalle. Dort nahmen sie offenbar zielgerichtet aus einem Regal 300 Kilogramm an Klemmfittings aus Messing für Rohrleitungen. Außerdem hinterließen die Einbrecher einen Schaden von rund 600 Euro. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

Da die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zum Tatfahrzeug geben können. Diese melden sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1 oder unter der Telefonnummer (03433) 244-0.

luc