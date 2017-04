Markkleeberg. Wiedersehen in Markkleeberg: Der international bekannte ungarische Organist Xaver Varnus hat sich in der Martin-Luther-Kirche auf sein Konzert vorbereitet. Für den 52-Jährigen war die Fischer-Krämer-Orgel neu, nicht aber das Gotteshaus. 1980 kam er als junger Mann schon einmal nach Markkleeberg, spielte mit Alt-Kantor Helmut Packmohr auf der inzwischen ausgemusterten Orgel – für Varnus der Beginn seiner internationalen Karriere.

„Ein Physiker aus Markkleeberg hatte mich in einer ungarischen Kirche gehört und zu einer Konzerttour nach Deutschland eingeladen. Die erste Station war Markkleeberg“, erzählt Varnus in gemütlicher Runde bei „Brot & Kees“ auf Englisch. Ein Schwarz-Weiß-Bild liegt auf dem Tisch, zeigt den jungen Organisten und Packmohr am Orgeltisch. In 30 Tagen hat Varnus damals sagenhafte 30 Konzerte gegeben. Da zieht auch der heutige Kantor Frank Zimpel den nicht vorhandenen Hut.

Varnus hat viele schöne Erinnerungen: So lernte er Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch kennen. „Er ermöglichte mir, dass ich auf der Orgel im Gewandhaus spielen konnte.“ Geboren wurde Varnus 1964 in Budapest. Seine Ausbildung erhielt der Sohn eines Jazz-Pianisten am Konservatorium seiner Heimatstadt. Später nahm er Privatunterricht bei Pierre Cochereau in Paris und Lorenz Stolzenbach in Leipzig.

Dass Varnus, der in Kanada und am Balaton lebt, überall gefeiert wird und als „Dieter Bohlen der Orgel“ gilt, wieder nach Markkleeberg kommt, ist einem Zufall zu verdanken: „Ich war vor vier Jahren zu einem Konzert in der Thomaskirche. Anschließend bin ich durch Leipzig gelaufen und hörte in der Nikolaikirche Kantor Zimpel.“ Die alte Orgel in der Martin-Luther-Kirche war gerade ausgebaut, die neue noch nicht fertig. Per E-Mail blieben die Männer in Kontakt.

Am 20. Mai wird Varnus ab 18 Uhr bei der „SonnAbendMusik am See“ an der neuen Orgel sitzen und Werke von Bach, Mendelssohn Bartholdy, Antalffy und Dupré sowie eigene Improvisationen präsentieren. Karten kosten sechs, ermäßigt vier Euro. Kinder bis 14 sind frei.



Von Ulrike Witt