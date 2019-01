Leipzig

Bei einem Unfall in Zwenkau sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Nach Informationen der Polizei missachtete eine 33-jährige Skoda-Fahrerin gegen 7.30 Uhr die Vorfahrt eines Mercedes, als sie auf der Leipziger Straße in Höhe Mozartstraße abbiegen wollte. Der 26-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen an der Hand. Die 33-Jährige sowie ein Kind, das mit im Auto saß, erlitten einen Schock und mussten behandelt werden.

Zur Beobachtung sei das Kind ins Krankenhaus nach Borna gebracht worden, teilte Polizeisprecher Alexander Bertram mit. Die Leipziger Straße war bis gegen 10 Uhr gesperrt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von nöß