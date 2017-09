Dreiskau-Muckern, Güldengossa und Seifertshain wählen ganz rechts

Grosspösna. Dreiskau-Muckern, Güldengossa, Seifertshain – in diesen Dörfern von Großpösna wurde die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Bundestagswahl stärkste Partei.

In Dreiskau-Muckern errang die AfD 25,9% der Zweitstimmen, die CDU nur 23,8%. Im Künstlerdorf kamen die Grünen mit 11,7% auf ihr besten Ergebnis in der Gemeinde, wo sie ansonsten 4,7% erzielten. Die Linke holte 12,6%, die SPD 10,5%, die FDP 6,3%. Stark dort auch „Die Partei“: Sie spielte gemeindeweit mit 29 Zweitstimmen und 0,8% keine Bedeutung, in Dreiskau-Muckern kam sie aber auf 2,9 Prozent.

In Güldengossa erzielte die AfD 28,2% der Zweitstimmen, lag damit klar vor der CDU mit 23,5%. Die Linke konnte 14,7% der Zweitstimmen gewinnen, die SPD 10,9%, die FDP 10,1%, die Grünen 5,5%.

In Seifertshain war der Rechtsruck noch größer. Dort wählte mit 32,6 Prozent beinahe jeder Dritte AfD, die CDU errang 26,7%. Die Linke kam auf 10,9%, die SPD auf nur 6,8%, die Grünen auf 2,3%. Die FDP erzielte dort 14,5% der Stimmen, was nur noch übertroffen wurde vom Wahlbezirk Ratssaal 2, wo sie 15,7% einfuhr. Gemeindeweit errang die FDP 11,7% der Zweitstimmen, das ist das beste Ergebnis aller Orte im Wahlkreis 154 Leipzig-Land.

In Störmthal blieb die CDU mit 30,9% vorn, die AfD folgte mit 26,8% auf Platz zwei. Die Linke holte hier 13,8%, die SPD 9,1%, die Grünen 6%, die FDP 9,1%.

In den Kerngebieten von Großpösna selber konnte die CDU ihre Stellung verteidigen. Im Wahlbezirk Ratssaal 1 holte sie 30% vor der AfD mit 24%, der Linken mit 14,6% und der FDP mit 14%. Im Wahlbezirk Spiegelsaal errang die CDU 30,7%, die AfD 26%, die Linke 13,8%, die SPD 13,2%, die FDP 9,2% und die Grünen 2,6%. Im Ratssaal 2 holte die CDU 25,9%, die AfD 23,4% und die SPD noch vor den Linken (12%) mit 13,3% ihr bestes Ergebnis im Ort.

Von Jörg ter Vehn