Dreiskau-Muckern feiert 700. Geburtstag und öffnet seine Höfe

Grosspösna. So viele Höfe wie noch nie werden in diesem Jahr bei den „Offenen Höfen“ in Dreiskau-Muckern am 12. August mitmachen. Anlass für so viel Engagement sei der Geburtstag von Dreiskau mit seiner 700-jährigen Geschichte, meint die AG Sachsens Schönste Dörfer, die die Feier vorbereitet.

Gemessen an der Größe des Dorfes ist ein riesiges Programm herausgekommen. Da werden im Wege-Hof um 11 Uhr bei einer Vernissage die Ergebnisse des Gösel-Bildhauer-Workshops präsentiert. Um 13 Uhr gibt es einen geführten Dorfrundgang, um 15.30 Uhr ein Theaterstück namens „ZeitWenden“ zur Geschichte von Dreiskau-Muckern. Per GPS-Schnitzeljagd kann der Ort aber ebenso erkundet werden. Im Gasthof Muckern läuft ganztägig ein Postkarten-Wettbewerb, bei einer Tombola locken zudem Preise wie Rundflüge, Schiffsfahrten auf dem Störmthaler See, Surfkurse, Mosaikkarten, Konzerttickets und mehr. Und nach 18 Uhr, wenn die Höfe schließen, wird gemeinsam getanzt, geredet und gemütlich zusammen gesessen bei Live-Musik im Rittergutspark mit der Band „dMB“ und ihrem speziellen Gast, Betty Black aus Los Angeles.

Kern des Dorffestes sind jedoch die Bewohner mit ihren offenen Höfen und dem reichhaltigen Angebot von handgefertigten Produkten aus Holz, Keramik oder Stein sowie Spezialitäten aus Wildobst, Pflanzen, Kräutern, Wein und Käse. An vielen Ständen soll auch ländliches Handwerk vorgeführt werden.

Gäste aus anderen schönen Dörfern Sachsens werden zudem anreisen. Der Mannschaftswagen der Obercunnersdorfer Feuerwehr sammelt diese auf seiner Sternfahrt über Schmilka, Naustadt, Auterwitz und Höfgen ein. Anmeldungen dafür bitte unter info@sachsens-schoenste-doerfer.de

Von Jörg ter Vehn