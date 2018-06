„Gibt’ s irgendwo noch Stühle?“ Das wurde zur spannendsten Frage des Eröffnungskonzertes der Sommertöne am Sonntagnachmittag in der Kirchenruine Wachau. Das von der Sparkasse Leipzig präsentierte Festival sorgte für lange Schlangen an der Abendkasse und ein volles Kirchenschiff unter freiem Himmel.