Ein Verletzter bei Messerstecherei im Freizeitpark Belantis bei Leipzig

Leipzig. Polizei und Rettungskräfte sind am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz im Freizeitpark Belantis südlich von Leipzig ausgerückt. Nach Informationen von LVZ.de wurde ein Mensch bei einer Messerstecherei verletzt. Offenbar soll es eine Auseinandersetzung vor einem Imbissstand gegeben haben. Die Polizei wollte dies am Nachmittag nicht bestätigen. „Bisher kann ich nur sagen, dass es dort zu einem Vorfall kam, bei dem eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde“, so Polizeisprecher Uwe Voigt auf Anfrage.

Von luc