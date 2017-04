Grosspösna. Ob „Patrik der Große“ oder „Steve der Greifer“ – die Jungforschergruppe an der Löwenzahn-Grundschule in Großpösna kann schon auf einige erfolgreiche Entwicklungen zurückschauen. Mit der Roboterhand „Patrik“ gewannen Leon, Oskar, Benjamin und KiIian vor Kurzem den Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ im Bereich Technik. Die Viertklässler setzten sich dabei auch gegen so manche Gymnasiasten durch.

„Ein zweiter Platz ist bei uns eigentlich inzwischen Standard“, schmunzelt Ganztags-AG-Chef Detlef Schmidt selbstbewusst. Seit drei Jahren nähmen die Kinder schon an den Wettbewerben teil, freut sich Schulleiterin Sibylle Jaszovics. Und die Jugendforschergruppe habe sich „ganz toll“ entwickelt. Die Teamarbeit stehe ganz obenan.

Und das Forschen, das Basteln, das Tüfteln. So haben sie schon einen Aufräumroboter fürs Kinderzimmer entworfen, der sogar Lego-Steine sortieren können soll. „Wir haben auch schon Messreihen gemacht zu Getrieben und elektrischen Antrieben“, erzählt Schmidt. „Roberta“, das Lego-Roboter-Modell für Mädchen, hätten sie schon zum Tanzen gebracht, im nächsten Schuljahr werde wieder eine Mädchen-Gruppe geplant, „vielleicht mit Germanys Next Top Roberta?“, fragt Schmidt.

Der studierte Informatiker, seit einigen Jahren Hausmann, leitet Technik-AGs auch an weiterführenden Schulen wie der Wilhelm-Ostwald-Schule und der Neuen Nikolaischule in Leipzig, zudem am Freien Gymnasium Naunhof. „Das Schöne ist, dass einige Kinder aus der AG sich deshalb schon für eine dieser Schulen entschieden haben“, erzählt er.

Am Montag führten die jungen Forscher Drittklässlern ihre Modelle vor, um für die AG zu werben. Gleich mehrere meldeten sich spontan, die mitexperimentieren wollen.



Von Jörg ter Vehn