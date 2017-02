Leipzig/Markkleeberg. Belantis-Besuch, Vineta-Ausflug, Rafting, Paddeln, Essen: Verschiedene Akteure im Südraum Leipzig haben sich zur besseren Vermarktung zusammengetan und auf der Beach & Boot-Messe erstmals ihr Programm „Die perfekte Woche im Leipziger Neuseenland“ vorgestellt. In Form eines Gutscheinheftes haben sie ihre Angebote gebündelt. Zum Preis von 119 Euro je Person soll es ab dem 1. April erhältlich sein.

Darin enthalten sind etwa ein Abendessen mit Drei-Gänge Menü im Restaurant Gut Kahnsdorf am Hainer See, eine zweistündige Rafting-Tour im Kanupark Markkleeberg, eine einstündige Entdeckertour mit der Fähre zur Vineta auf dem Störmthaler See, ein Besuch im Freizeitpark Belantis, Minigolf im Ferienresort Lagovida am Störmthaler See mit Kaffeegedeck, Stand-Up-Paddling auf dem Cospudener See sowie eine anderthalbstündige Rundfahrt mit der „Santa Barbara“ über den Zwenkauer See. Das Angebot gilt zwischen dem 1. April bis Ende Oktober. Die Termine seien jeweils nach Verfügbarkeit mit dem jeweiligen Parther direkt abzustimmen.

Paketangebote etwa von Belantis mit dem Zoo Leipzig gibt es schon länger. Aber bislang gab es keines, das die Angebote im Neuseenland bündelt und Gäste damit anlockt, sich nur an den fünf Seen unmittelbar südlich von Leipzig eine erlebnisreiche Ferienwoche zu gestalten – und das auch noch zum Vorzugspreis, wie ein einfacher Vergleich der Einzelpreise belegt.

Von Jörg ter Vehn