„Entscheidend ist das Interesse“

Zwenkau. „Beruf trifft Schule“ hieß es am Freitag im Freien Gymnasium. Unternehmen aus der Stadt und der Region informierten über Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten jenseits vom Studium.

„Gibt es jemand, der in die Landwirtschaft will?“, fragte Yvonne Kern, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes. Betretene Mienen im Biokabinett, Begeisterung sieht anders aus. „Nee, ich will in die Forschung, Gentechnik und so“, meinte Mathias Gora, 16, aus der 11a. Kern kennt das. „Wir haben keinen Mangel, suchen aber, wie andere auch, in Schulen gezielt Nachwuchs“, erklärte sie. Insgesamt 14 Ausbildungsberufe, darunter Land- und Tierwirt, Fachkraft für Agrarservice und Gärtner, würden angeboten, einige auch vor Ort in der Agrarproduktion Elsteraue.

Florian Bitterlich von der Peiser electrotechnik GmbH warb für das Berufsbild Elektroniker für Automatisierungstechnik mit Spezialisierung Schaltanlagenbau. „Geeignete Lehrlinge zu finden, ist nicht einfach. Bei uns ist Mathe und Physik wichtig und die Erfahrung hat gezeigt, ohne Realschulabschluss oder Abitur geht es nicht“, machte der junge Mann deutlich. Die Zeugnisse belegten, dass viele gerade in den Fächern schwächeln. „Entscheidend ist letztlich das Interesse. Wenn das vorhanden ist, kann auch jemand mit einer 3 in Mathe im Vorstellungsgespräch punkten“, so Bitterlich.

Am Interesse fehlte es gestern Vormittag etlichen Gymnasiasten in Zwenkau: Weil die Entscheidung über den Berufsweg noch fern ist, wie bei der 14-jährigen Nele, das Studienfach längst feststeht oder einfach das Smartphone alle Aufmerksamkeit forderte.

„Es gab auch schon einige, die Fragen gestellt haben“, meinte Yvonne Krug vom Architekturbüro Sahlmann und Partner schmunzelnd. Mit ihrer Kollegin Silke Chwalek beschrieb sie in der neuen Turnhalle, wie diese von ihnen geplant wurde. „Ihr solltet einen guten Durchschnitt in Mathe mitbringen und auch in der Lage sein, einen ordentlichen Brief an einen öffentlichen Bauherrn zu schreiben“, betonte Chwalek. Die Chance, sich für ein Schülerpraktikum oder einen Ferienjob zu bewerben, beeindruckte wenig.

„Uns ist es wichtig, den Schülern Alternativen aufzuzeigen. Wer kennt schon die Optionen, die es in Zwenkau gibt? Das kann auch ein duales Studium mit Berufsausbildung sein“, so Lehrerin Grit Haubold, am Freien Gymnasium für Berufsorientierung zuständig.

Von Ulrike Witt