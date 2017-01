Markkleeberg. Seit nunmehr zehn Jahren begleitet der Verein für Erdgeschichte den Landschaftswandel im Südraum Leipzig. Der runde Geburtstag Ende 2016 war für die 21 Mitglieder, die meisten studierte Geologen, ein Anlass zum Feiern, aber auch um über Erreichtes und neue Aufgaben nachzudenken.

„Lange war die Bergbaugeschichte das Interessante. Jetzt können wir sehen, was man mit viel Geschick, Geduld und noch mehr Geld schaffen kann. Das ist mindestens genau so reizvoll“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Haupt. Sein Stellvertreter Professor Arnold Müller von der Uni Leipzig räumt ein, als professioneller Paläontologe ein lachendes und ein weinendes Auge zu haben. „Mit der Flutung der Tagebaue Espenhain und Zwenkau ist einiges untergegangen, aber der Südraum hat sich zu einem Refugium für Tiere und Pflanzen entwickelt. Aus der Mond- ist eine Naturlandschaft geworden, die von Jahr zu Jahr wächst und immer stärker in den Fokus unserer Exkursionen rückt“, erklärt er. Und „zum Glück“ gebe es mit Schleehain und Profen ja noch zwei aktive Tagebaue in der Region, fügt er schmunzelnd hinzu.

Jeden Monat lädt der Verein, der 2006 in Störmthal gegründet wurde, ab 2008 im Westphalschen Haus und seit 2016 in einem kleinen Büro im Agra-Kulturhaus ansässig ist, zu Vorträgen ein. Oft ist Müller der Referent. Längst geht es nicht mehr nur um den Südraum, der Verein widmet sich inzwischen geologisch spannenden Orten in ganz Mitteldeutschland. Im Schnitt kämen 60, manchmal sogar bis zu 130 Besucher in den Parksalon im Weißen Haus. „Über mangelndes Interesse können wir uns nicht beklagen. Bei manchen, aus organisatorischen Gründen limitierten Exkursionen müssen wir sogar Absagen erteilen“, bedauert Haupt.

Anders sieht es im Verein aus: „Der hohe Altersdurchschnitt schränkt uns zunehmend körperlich ein. Wir würden uns gern verjüngen, aber trotz Kontakten zur Geologie-Sektion der Uni ist das bislang nicht gelungen. Sicher sind die vielfältigen Interessenlagen junger Leute ein Grund dafür“, meint Haupt. Professoren- oder Doktortitel seien jedenfalls nicht Voraussetzung, „Interesse reicht“.

Denn der Verein hat viel vor: Der Geopfad am Markkleeberger und Störmthaler See soll um einen Stein- und Erlebnisgarten erweitert werden, noch dieses Jahr das Begleitheft zum gesamten Projekt erscheinen. Als Berater wollen die Mitglieder die AG Neuseenland-Haus weiter unterstützen, die Industriekultur bündeln und touristisch erlebbar machen.

Haupt hat noch einen Wunsch: „Es wäre gut, wenn die Steine, die im Garten des Westphalschen Hauses lagerten, in den Agra-Park kommen.“ Bislang sei dies nicht möglich, weil es sich um einen baulichen Eingriff handele. Aber erst damit wäre der Umzug komplett.

Kontakt: www.verein-erdgeschichte.net

Von Ulrike Witt