Markkleeberg. Mehr als 60 Menschen, darunter Vertreter aller Stadtratsfraktionen und der Kirchgemeinden, Markkleeberger Bürger sowie Schüler des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums, gedachten am Freitagnachmittag am Gedenkstein für das Frauenaußenlager des KZ Buchenwald im Equipagenweg der Opfer des Nationalsozialismus.

„Wir befinden uns an einem authentischen Ort. Von August 1944 bis April 1945 waren hier 1539 ungarische Jüdinnen und französische Widerstandskämpferinnen in Baracken eingepfercht. Die Frauen mussten in den nahen Junkers-Werken unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten“, erklärte Bürgermeisterin Jana Thomas und betonte: „Das ist vor nicht einmal einem Dreivierteljahrhundert vor unserer aller Haustür passiert.“ Gerade vor dem Hintergrund aktueller rechtsextremer Meinungen und Ausgrenzungen sei es besonders wichtig, diese Erinnerungen wach zu halten.

Elft- und Zwölftklässler aus dem Geschichtsleistungskurs von Petra Weidner gaben mit einer berührenden Lesung unter dem Titel „Erinnern an gestern für heute und morgen“ Einblick in die Vernichtungsmaschinerie der Nazis. Die Texte stammen aus dem Theaterstück „Die Ermittlung“ von Peter Weiss, das auf dem 1963 in Frankfurt/Main begonnenen Auschwitz-Prozess beruht, sowie dem von der Markkleeberger Ehrenbürgerin Dr. Zahava Stessel geschriebenen Buch „Snowflowers“. Darin beschreibt die heute in New York lebende Jüdin, die 1945 gerade einmal 15 Jahre alt war, den Überlebenskampf der Frauen im KZ-Außenlager in Markkleeberg.

Für einen der emotionalsten Momente sorgte Gymnasiast Gregor Reinold mit einem hebräischen Klagelied.



Von Ulrike Witt