Markkleeberg. Etwas Romantik, ein bisschen Jugendstil und noch ein Stück Phantastischer Realismus hinzu: Karin Székessys Akte sind voller Poesie und Schönheit. Das Deutsche Fotomuseum zeigt ihre erotischen Meisterwerke aus fünf Jahrzehnten ab Sonnabend.

Die Museums-Kuratoren Kerstin Langner und Andreas J. Mueller kennen Székessy und ihr Werk schon seit langem. Im früheren Kameramuseum in Mölkau, dem Vorgänger des Deutschen Fotomuseums im Agra-Park, hätten sie bereits zwei Ausstellungen mit ihr gehabt. Auch in Markkleeberg waren im Vorjahr schon einige Werke der inzwischen 78-Jährigen zu sehen: Als es um Hunde ging. Eine amüsante Schau, zu der die Vierbeiner natürlich freien Eintritt hatten.

„Ein Hund ist auch diesmal dabei“, schmunzelt Mueller. Bei einer an einem romantischen Badesee liegenden Nackten scheint ein Hund zu wachen. Karin Székessy und Hunde seien eng miteinander verbunden, erzählt Mueller. Und wenn die Fotografin, die in Japan noch viel berühmter ist als in Deutschland, in etwa zwei Wochen zur offiziellen Vernissage kommt, seien bestimmt auch wieder zwei Hunde an ihrer Seite.

Seit den Sechzigerjahren zähle Székessy zu den wichtigsten europäischen Fotografinnen, sagt Mueller. „In kongenialer Zusammenarbeit mit ihrem Mann, dem Maler, Grafiker und Bildhauer Paul Wunderlich, entwickelte sie einen unverwechselbaren fotografischen Stil, der tief in den Mythen und in der Kunstgeschichte verwurzelt ist“, erklärt er.

„Madame Récamier“, „Flämische Schule“, „Modell mit Maske und Fisch“, „Treppe nach Marcel Duchamp“ – schon die Titel der Bilder lassen erahnen, dass die Fotografin mit Themen spielt, anspielt auch auf andere, große Künstler. Allen voran natürlich Wunderlich. Sie habe mitunter die Modelle fotografiert, die ihr Mann gemalt habe, weiß Mueller. Bei „Spiel mit dem Tod“ trägt das Modell gar das Totenkopf-Medaillon, das Wunderlich schuf.

Mit leichter Melancholie habe sie ungewöhnliche und magische Tableaus arrangiert, in denen sich die poetische Verwandlung der Wirklichkeit durch Licht und Farbe vollzieht, erklärt Mueller Székessys Werk. Ihr großes Thema sei immer die Schönheit. Männliche Körper habe sie nicht als passend dafür empfunden, so der Kurator. Nur ab und an komme ein Mann bei ihr quasi als Nebenrolle im Akt vor – wenn gerade mal der Partner eines Modells beim Shooting dabei war.

Székessy habe auch tolle Porträts, Landschaften und Stilleben geschaffen, so Mueller. Die Akte seien es aber, die sie international berühmt gemacht hätten.

Die Ausstellung ist bis zum 7. Mai zu sehen. Das Museum hat täglich außer montags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Jörg ter Vehn