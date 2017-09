Ersatzvariante noch in weiter Ferne

Markkleeberg. Dass die Agra-Brücke in den nächsten zwei Monaten eine neue Fahrbahndecke erhält (die LVZ berichtete), hat für Erstaunen gesorgt. „Warum investiert der Freistaat Sachsen noch 250 000 Euro in die marode B 2-Brücke, wenn die doch in den nächsten beiden Jahren sowieso abgerissen und durch einen Neubau oder eine tiefergelegte Variante ersetzt wird?“, fragt beispielsweise Leser Werner Heinicke.

„Erhaltungsmaßnahmen sind immer und weiterhin erforderlich, bis ein (Ersatz-) Neubau beginnen kann“, erklärt die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), Isabel Siebert. Die Planung befinde sich noch in einer recht frühen Phase, eine Entscheidung für eine Variante sei bislang nicht gefallen. „Nach der Variantenentscheidung stehen noch die vertiefende Planung für die Vorzugslösung und ein Planfeststellungsverfahren an, so dass eine seriöse Prognose für den Baubeginn heute noch nicht möglich ist“, betont Siebert. Das klingt nach mehreren Jahren ...

Heinicke wollte weiter wissen, ob nach der Erneuerung die Spurverengung auf der Agra-Brücke aufgehoben werden kann. „Laut Gutachten müssen die Verschiebung und Einengung der Fahrspuren sowie die Geschwindigkeitsreduzierung beibehalten werden. Mit der Fahrbahnerneuerung wird ja keine statische Verbesserung erzielt“, macht Siebert klar.

Wenigstens gibt sie leichte Entwarnung für Markkleeberg. Angesichts der angekündigten Umleitung des LKW-Verkehrs „östlich und westlich der B 2“ fürchteten Anwohner starke Belastungen in der Haupt- und der Bornaischen Straße. „Die LKWs in Richtung Leipzig sollen bereits großräumig auf die A 38 umgeleitet werden, genauer über die Anschlussstellen Leipzig-Südwest und -Südost“, so Siebert, „vor der Baustelle dann über Seenallee und Bornaische Straße sowie Haupt- und Koburger Straße.“ Offen sei noch, wann die Umleitungen am Mittwochfrüh konkret beginnen.

Von Ulrike Witt