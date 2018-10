Grosspösna

„Fröhlich fangt alle an, mit uns zu singen…“, schallt es durch den „Alten Kuhstall“ im Rittergut Großpösna. „Lasst eure Stimmen erklingen!“ Wer lässt sich da schon lange bitten – wenigstens in Gedanken singen die Besucher mit. Gründe für die heitere Stimmung gibt es mehrere: Die Freude am Singen und einen besonderen Geburtstag: Der Chor Großpösna feierte dieser Tage sein 20-jähriges Jubiläum.

Gekommen sind nicht nur Leute aus dem Ort – auch befreundete Gastchöre wie die Männerchöre Belgershain und Leipzig-Nord gehören zu den zahlreichen Gratulanten. Mitten unter ihnen Großpösnas Bürgermeistern Gabriela Lantzsch (parteilos) und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping. Auf deren Initiative geht nämlich die Gründung des ursprünglichen Männerchores zurück.

Mehr aus dieser Entstehungsgeschichte erzählt Peter Borisch: „20 Jahre Chor Großpösna? Das war doch irgendwie anders. Stimmt!“, so der Vorstandsvorsitzende. „Am Anfang war der Männerchor und der Wunsch, gemeinsam zu singen“.

Chorleiter Helmut Schmidt mit dem Präsent der Bürgermeisterin Gabriele Lantzsch. Quelle: Armin Kühne

Doch begonnen habe alles mit Frau Köpping, einer Wette und einem Bierdeckel: Gelingt es in Großpösna, einen Chor zu gründen? „Eine Gemeinde lebt von Vereinen, habe ich mir als ehemalige Bürgermeisterin von Großpösna gedacht“, so Köpping, „und zu Helmut Schmidt gemeint: ,Mensch Helmut, du kannst doch singen. Wir bilden einen Männerchor’.“

Gesagt, getan. Denn der Großpösnaer kann nicht nur singen, er unterrichtet auch an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater. Der Chorleiter war gefunden, der Männerchor ebenfalls. „Jahrzehntelang schienen alle mit dem Arrangement einverstanden, bis der Ruf nach Vereinigung laut wurde“, so Peter Borisch weiter. „Aus dem Männerchor mit befreundetem Frauenchor wurde ein gemischter – der Chor Großpösna. Viele Aktivisten der ersten Stunde singen heute noch kräftig mit. Dies alles wäre ohne Chorleiter Helmut Schmidt, ohne musikalische Wegbegleiter wie den Pianisten Karl-Heinz-Müller oder den Oboisten Holger Landmann nicht möglich gewesen“, lobte Borisch.

Ohne die Begeisterung der Sängerinnen und Sänger aber auch nicht. „Wir freuen uns auf jede Chorprobe“, erzählt Brigitte Werchau. „Wir singen alles, was das Herz berührt.“ Diese mitreißende Sangesfreude ist bei vielen Konzerten zu spüren. Nicht zu vergessen: die Musikalischen Waldspaziergänge durch das Oberholz im Frühjahr und Herbst, die viele Musikfreunde anlocken. Gemeinsam mit dem Männerchor Belgershain und dem Soziokulturellen Zentrum „Kuhstall“ wurden die Spaziergänge ins Leben gerufen.

Musikalisch „flanierte“ der Chor Großpösna während seiner Jubiläumsfeier auch durch Jahreszeiten, Feste und Gefühle. Was für ein breites Repertoire! Natürlich zählen auch beliebte Evergreens dazu: Vorfreude machte die Sangesgemeinschaft nicht nur auf „Wochen-end und Sonnenschein“, sondern auch auf den Spaß am Tanzen: „Max, wenn du den Tango tanzt…“

Was die Sangeslust betrifft: Wiedererweckt wurde diese beim Jubiläumskonzert ganz bestimmt bei vielen Gästen. „Wir freuen uns immer über neue Sängerinnen und Sänger. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich“, macht der Verein Mut. Und wer weiß, vielleicht sind die Neuen ja schon beim Weihnachtssingen am 1. Advent im Spiegelsaal des Bürger- und Vereinshauses Großpösna dabei, wenn es heißt: „Alle Jahre wieder“.

Von Ingrid Hildebrandt