Exklusiver Veranstaltungsort auf dem See

Grosspösna. Es ist klein, fast schon intim, absolut exklusiv und nur übers Wasser zu erreichen: Die Vineta auf dem Störmthaler See mausert sich mehr und mehr zu einem besonderen Veranstaltungsort.

In der inzwischen siebten Saison geben sich große und kleine Künstler auf dem Eiland die Ehre. Tino Standhaft, Leipziger Barde mit unglaublicher Nähe zu Neil Young, gastierte schon mehrfach. Immer wenn er komme, sei ausverkauft, freut sich Sabine Schön vom Leipziger Krystallpalast. In diesem Jahr habe Standhaft gleich ein Doppelkonzert gegeben. Denn die Vineta, ein schwimmender Nachbau zur Erinnerung an die abgebaggerte Magdeborner Kirche, ist klein. „Wir haben nur 60 Plätze“, erklärt Schön. Da sei die Nähe zum Musiker schon wörtlich zu nehmen. Die Fähre zur Vineta müsse dennoch zweimal fahren bei Veranstaltungen – sie darf nur 30 Gäste auf einmal mitnehmen.

Das Drumherum ist schon besonders, das Ambiente sorgt dann aber auch für magische Momente. Close-Up-Zauberer Markus Teubert sei im Juni wirklich „close up“ gewesen, schmunzelt Schön. Und bei den Five Gentlemen sei es im Vorjahr schon ein wenig eng geworden. Viel Technik sei jedoch wegen des kleinen Raumes nicht nötig. Das passe.

Kuschelig wird es daher bestimmt auch am 17. September, wenn die fünf Blechbläser von „emBrassment“ ihre Musik von Abba über Jazz bis zur West-Side-Story spielen. Besonders stimmungsvoll verspricht der Auftritt von Jasmin Graf am 13. August zu werden. Nur am Piano begleitet von Arne Donadell gibt es Musik von Jazz bis Pop von der jungen Ausnahmesängerin.

Karolina Trybala gastiert gleich zweimal in diesem Jahr in der kuscheligen Vineta. An diesem Sonntag tritt sie um 16.30 als „KaraSol“ mit Gitarrist Silvio Schneider auf. Ein „pulsierendes Klang-Mosaik aus Osteuropa, Orient und Okzident“, verspricht Schön. Mühelos bewege sich das Duo zwischen Latin, Flamenco, Weltmusik und Jazz. Am 3. Oktober ist Karolina Trybala dann als Teil der Klezmer-Band Rozhinkes quasi zum Konzertsaisonabschluss zu erleben.

Die exklusiven Konzerte kosten inclusive Bootsfahrt 25 bis 29 Euro. Tickets gibt es über das Krystallpalst Varieté in Leipzig unter Rufnummer 0341 140660.

Von Jörg ter Vehn