Markkleeberg

Die Fahrradkirche Zöbigker war am Ostermontag das Ziel zahlreicher Besucher. „Wer ist denn mit dem Rad da?“, fragte Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz und freute sich über die voll besetzten Bankreihen im Kirchenschiff. Dutzende Arme streckten sich nach oben.

„Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt“, zitierte Pfarrer Frank Bohne den Lyriker Paul Celan und schlug damit in seiner anschaulichen Predigt eine Brücke zum freudigen Anlass, der feierlichen Übergabe des südlichen Anbaus mit behindertengerechter Sanitär-Anlage. Ein neuer sichtbarer Erfolg der Martin-Luther-Kirchgemeinde Markkleeberg, des Fördervereins und der AG Fahrradkirche beim Aufbau der Kirchruine.

Kostenlose WC-Nutzung

Fiona (8) und Amber (7) durften das rote Absperrband durchschneiden. Den Blick auf Dusche, Waschbecken und WC gab es zuvor schon. „Hier kommen noch Türen ran“, versicherte Aaron Büchel-Bernhardt mit einigem Augenzwinkern. „Der Holzanbau ist schlicht und funktional. Ein schöner Kontrast von Alt und Modern. Die Toiletten sind nicht nur für unsere Veranstaltungsgäste gedacht, sondern auch für die Pilger oder Besucher, die unser Gelände betreten“, so Büchel-Bernhardt, der sich seit Jahren als ehrenamtlicher AG-Leiter und Vorstandsmitglied des Fördervereins für das Projekt Fahrradkirche engagiert. In ganz Zöbigker gebe es keine kostenlosen öffentlichen Toiletten. Hier werde das Benutzen der Anlage kein Geld kosten, versprach der Markkleeberger. Freilich seien auch Fördermittel in den Südteil mit seinem Holzanbau geflossen. Insgesamt wurde für das Projekt Fahrradkirche in den letzten drei Jahren eine sechsstellige Zuwendung von der sächsischen Landeskirche bewilligt. Weitere Fördermittel kamen dazu. Nicht zu vergessen: die Eigenmittel, die Spenden der Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg und zahlreicher kleinerer Unterstützer.

Der Ausbau geht weiter

Sie alle für das Projekt Fahrradkirche zu begeistern sei der Erfolg mutiger Visionäre, blickte der Fördervereins-Vorsitzende Mario Preller reichlich zehn Jahre zurück und nannte Pfarrerin Bickhardt-Schulz, die Familie Diestel und Aaron Büchel-Bernhardt als treibende Kräfte. „Wo derzeit Stuhlreihen zum Radfahrergottesdienst einladen, machte sich damals meterhoher Wildwuchs breit“, so Preller. Aus einer Idee sei ein großartiges Projekt geworden, ein ungezwungener Ort, der Ruhe ausstrahle und zur Besinnung einlade. Gute Nachrichten gebe es auch für die nächsten Vorhaben: „Ein Membrandach, das Tageslicht durchlässt und den Blick auf den Himmel frei gibt, kommt in spätestens drei Monaten. Die Fundamente und Betonriegel, die einmal die Holzständer für die Dachkonstruktion tragen sollen, stehen schon“, sagte Preller. Danach sei der Bau des stilisierten Turms an der Reihe. „Dort soll auch die gerettete Glocke ihren Platz finden. Im Moment entwickeln wir noch neue Ideen für die Fenster.“ Der geplante Raum der Stille werde durch eine Glaswand vom Kirchenschiff getrennt. Darüber entsteht ein Gästezimmer für Pilger, die auf dem Lutherweg oder der Via Imperii unterwegs sind. Es wird über eine Außentreppe zu erreichen sein.

Von Ingrid Hildebrandt