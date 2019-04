Markranstädt/Markkleeberg

Der vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) ausgerufene Fahrradklima-Test 2018 ist ausgewertet. Auch wenn die erteilten Schulnoten in beiden Fällen eine 4 ergeben, haben sowohl Markkleeberg als auch Markranstädt sachsenweit vordere Plätze belegt.

Markkleeberg : Ausflugsziele sind gut erreichbar

Mit einem Notendurchschnitt von 3,5 landete Markkleeberg unter den Städten bis 50 000 Einwohner im Freistaat sogar auf dem zweiten Platz, ganz knapp hinter Hoyerswerda. Die Stadt konnte bei den Pedalrittern vor allem mit der zügigen Erreichbarkeit von Ausflugszielen, einem guten Angebot an Leihfahrrädern und im Bereich „Radfahren für Alt und Jung“ punkten. Hier gab es jeweils die Schulnote 2, und damit liegt Markkleeberg sogar leicht über dem bundesdeutschen Schnitt.

Schlechte Zensuren gab es hingegen in den Kategorien Fahrraddiebstahl, Winterdienst sowie Führung an Baustellen. Hier weist das ADFC-Zeugnis bei Bewertungen zwischen 4,2 und 4,5 nur mit Ach und Krach einen Versetzungsvermerk aus. Im Vergleich zum Jahr 2013 zeigt das Ergebnis in nahezu allen 27 Kriterien eine gleichbleibende oder leicht verschlechterte Tendenz. Lediglich bei der Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln haben die Markkleeberger Radfahrer eine Verbesserung ausgemacht.

Markranstädt : Problem wegen Fahrraddiebstählen

Mit 77 Umfrageteilnehmern hat es Markranstädt erstmals ins Ranking geschafft. Am Ende landete die Stadt am See unter den sächsischen Städten bis 20 000 Einwohner auf Platz 4, bundesweit immerhin auf Rang 78.

Auch in Markranstädt zog die Problematik der häufigen Fahrraddiebstähle den Notenschnitt deutlich nach unten. Darüber hinaus wurde auch eine schlechte Wegweisung kritisiert. Dunkelrot blinkt es bei der Verfügbarkeit öffentlicher Fahrräder. Die beurteilten die Teilnehmer der Umfrage mit Note 4,6.

Relative Zufriedenheit herrscht in Markranstädt dagegen bei Themen wie „Radfahren für Alt und Jung“, Erreichbarkeit des Stadtzentrums oder zügigem Radfahren. Hier gab es Noten zwischen 2,7 und 2,9. Zu den in der Einzelauswertung der Städte ausgemachten Stärken der Stadt zählen darüber hinaus sicheres Fahren auf Radwegen und -streifen sowie glatte und ebene Wege.

Keine Ergebnisse für Zwenkau und Großpösna

Um in der Auswertung der Umfrage des ADFC berücksichtigt zu werden, müssen aus den entsprechenden Städten mindestens 50 Bewertungen eingegangen sein. Für Zwenkau und Großpösna liegen aus diesem Grunde keine Ergebnisse vor.

Von Rainer Küster