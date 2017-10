Falsche Polizisten am Telefon in Leipzig und Markkleeberg

Leipzig. Mehrere Personen haben am Donnerstag von Anrufen angeblicher Polizisten berichtet. Laut der richtigen Polizei wurden vorwiegend ältere Bürger belästigt.

Ein Ehepaar berichtete von zwei männlichen Unbekannten, die sich als Beamte der Kriminalpolizei am Willy-Brand-Platz ausgaben. Sie stellten Fragen zu einem polizeilichen Sachverhalt. Als sich die Angerufenen nach dem Namen und der Rufnummer des falschen Polizisten erkundigten, beendete der Anrufer schnell das Gespräch. Das Ehepaar im Alter von 73 und 75 Jahren informierten die Polizei.

Anrufe auch in Makkleeberg

Auch in Markkleeberg haben sich mehrere Personen bei den Beamten gemeldet. Ein männlicher Anrufer teilte einer 65-Jährigen mit, dass seine Adresse bei Dieben gefunden worden sei. Dann erkundigte sich der angebliche Polizist nach Bargeld und Wertgegenständen und wollte diese persönlich anschauen. Doch die Betroffene hatte Zweifel und erkundigte sich nach dem Gespräch bei der Polizei in Markkleeberg. Unter der offiziellen Rufnummer der Polizei erfuhr die 65-Jährige, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln musste.

Weitere Personen in Markkleeberg meldeten sich am Donnerstag bei der Polizei und berichteten von ähnlichen Anrufen. Die Anwohner wurden jedoch alle unsicher, ließen niemanden in die Wohnung und informieren die Beamten.

Die Polizei rät Betroffenen die öffentliche Telefonnummer der Polizei direkt anzuwählen und nicht die Rückruffunktion zu nutzen, da diese manipulierbar sei. Auch sollten Unbekannte keinesfalls in die Wohnung gelassen werden.

dei