Falscher GEZ-Mann bringt Seniorin um ihr Sparbuch

Leipzig. Ein falscher GEZ-Vertreter hat in Markkleeberg einer 76-jährigen Frau das Sparbuch gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Trickbetrüger an der Wohnungstür in der Wilhelm-Raabe-Straße vorgegeben zu prüfen, ob die Frau die Gebühren zahle. Bei der Nachfrage der Frau nach dem Ausweis lenkte er geschickt ab und verwies auf einen angeblichen Aushang im Hausflur.

Während des Gespräches habe der junge Mann die Frau ins Wohnzimmer gedrängt, dort nach den Kontoauszügen und Belegen für die Zahlung gefragt, so die Polizei gestern. Die Frau habe darauf eine Mappe mit den Auszügen vorgelegt. Der Mann wollte schließlich noch den Ausweis der Frau sehen, worauf sie den Raum verließ, um diesen zu holen.

Als sie zurückkam, sei der Mann in der Küche gewesen, habe es plötzlich eilig gehabt und sei verschwunden, erklärte die Polizei. Erst nach einiger Zeit habe es der 76-Jährigen gedämmert und sie habe bemerkt, dass die Mappe samt dem Sparbuch fehlte, hieß es. Die Frau benachrichtigte umgehend die Polizei und ihre Bank.

Die Polizei sucht jetzt Hinweise auf den Täter. Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein, trug kurze, dunkle Haare und sprach deutsch. An seinem weißen T-Shirt befand sich ein kleines Abzeichen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Von LVZ