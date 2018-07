Markkleeerg

In einem Wachauer Farbhandel hat am Mittwoch ein Mitarbeiter sehr gut aufgepasst und geholfen, einen Betrug zu verhindern. Wie die Polizei informierte, hatte gegen 11.30 Uhr ein Mann bei ihm versucht, auf Name und Rechnung einer Thüringer Firma 45 Liter Farbe und Werkzeuge mitzunehmen.

Der Mann habe sich unter falschem Namen als Mitarbeiter ausgegeben, erklärten die Beamten. Dem aufmerksamen Fachhändler fielen jedoch Ungereimtheiten auf, und dass der Mann nicht zum Kauf berechtigt war – er gab die Farbe nicht heraus.

Der Polizei gegenüber erklärte er später, dass der Unbekannte mit einem Suzuki Swift davon gefahren sei. Die Polizei erfuhr über die Thüringer Firma von dem versuchten Betrug.

Von -tv