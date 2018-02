Alles rund um die Heizung: Fans kommen zum Ölradiator-Treffen

Güldengossa. Fans kleiner Elektroheizungen haben sich im Landkreis Leipzig getroffen. Mehrere Hundert Menschen sind nach Angaben der Veranstalter am Samstag zum dritten Ölradiator-Treffen nach Güldengossa gekommen. Auf der Festwiese war zu sehen, wie diese Heizgeräte kreativ umgestaltet werden könne. So wurde ein Ölradiator etwa als Fahrzeug genutzt - angetrieben von einem Mopedmotor. Andere waren zum Schaukelpferd oder Hubschrauber umfunktioniert worden.

Alles drehte sich um die Heizung: Bastler und eingefleischte Fans sind am Samstag in Güldengossa bei Leipzig zum Ölratiator-Treffen zusammengekommen. Zur Bildergalerie

Am Samstagabend sollte die Preisträger in fünf Kategorien ermittelt werden: den ältesten, kleinsten und größten Ölradiator, das kreativste Design und die kreativste Technik. Die Gäste kamen zumeist aus der Umgebung, aber auch von weiter her: aus Chemnitz, Zwickau und Thüringen. Sogar aus Kiel, Stuttgart und Graz habe es Anmeldungen gegeben, sagte Stephan Nürnberger, einer der Veranstalter.

Es sei nicht einfach gewesen, 2015 das erste dieser Treffen zu organisieren, berichtete der 29-Jährige. Bei einer Unterhaltung unter Freunden sei die Idee entstanden. „Fast jeder hatte noch so einen Ölradiator zu Hause.“ Die Veranstaltung musste angemeldet werden. „Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung von Großpösna, zu dem Güldengossa gehört, haben uns groß angesehen und konnten sich gar nicht vorstellen, was wir da machen wollten.“ Jetzt werde das Ereignis von der Gemeinde super angenommen.

LVZ