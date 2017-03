Schkeuditz. Comeback im Kulturhaus „Sonne“: Nach elf Jahren hat „The Art of Voices“ am Samstagabend dort wieder ein Konzert gegeben und ihre Fans mit Rock und Pop begeistert.

Die Anfänge der Band reichen ins Jahr 1995 zurück. Damals trafen sich die Gitarristen Andy Heinrich und Peter Dreger im Karaokeclub in Leipzig und beschlossen gemeinsam Musik zu machen. Schnell wurde mit Schlagzeuger Torsten Wolf und Keyboarder Gunter Christian aus dem Duo ein Quartett. Besonderes Markenzeichen der vier: drei Frontsänger.

Rock- und Pop-Musik sowie Metallica von den Sechzigern bis heute coverten sie später in ihren eigenen Bands „Rockhounds“, „Inspired“, „Factory under Cover“ und „Wolfsvision“ – bis sie sich entschlossen, ein gemeinsames Konzert für ihre Fans in der „Sonne“ zu geben und zum Schluss in der Originalbesetzung zu spielen. Hunderte Fans aus ganz Mitteldeutschland ließen sich dieses einmalige Familienkonzert nicht entgehen.

Ron Losch, mit 50 Jahren Schkeuditzer Rock-Urgestein von der Gruppe „Factory under Cover“ zeigte sich emotional: „Das ist nicht nur ein Familientreffen unserer jetzigen Gruppen, es ist ein Fest der Rockmusik und ein Fest für unsere Fans.“ Er hat als Elfjähriger in der Schülerband der Leibnitz-Oberschule gespielt und seither die Gitarre nicht mehr weggelegt. Für die Originalbesetzung von „The Art of Vocies“ war es am Samstagabend ein „Höhepunkt unserer Musikerkarriere“.

Über das Comeback freute sich natürlich auch Kulturhauschef Volker Mönnig, der die Musiker seit vielen Jahren kennt und schätzt.

Von Michael Strohmeyer