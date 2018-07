Zwenkau

Wenn an einem warmen Sommertag weiße Flocken durch die Lüfte wirbeln, hält in Rüssen-Kleinstorkwitz nicht etwa der Winter Einzug. Ganz im Gegenteil: Es geht heiß her. Die beliebte Schaumparty schlug am Sonnabend wieder hohe Wellen bis weit über den Zwenkauer Ortsteil hinaus.

Aus dem benachbarten Markkleeberg sind Tim (7) und Elisa (6) auf die Festwiese gekommen. Gemeinsam mit den anderen Mädchen und Jungen warten sie voller Vorfreude am Plastebecken. Gleich soll der feucht-fröhliche Badespaß beginnen. Jahr für Jahr ein immer wieder spannendes Ritual: Im Mittelpunkt – eine alte Feuerwehrpumpe, die in Rüssen-Kleinstorkwitz zu neuen Ehren kommt. Klar, produziert das historische Teil nicht sofort Schaum: Mario Ritter von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr muss sich schon ein bisschen abmühen. Doch dann ist es soweit: Die Pumpe drückt Wasser in die Kanone, leitet es in einen 15 Meter langen Schlauch und schwuppdiwupp wirbeln hunderte Flocken durch die Luft. Im Nu entsteht ein 50 Zentimeter hoher Schaumteppich. Manche der Knirpse werfen sich ausgelassen hinein; andere springen mit den Flöckchen um die Wette.

Die feucht-fröhliche Schaumparty – bei weitem nicht der einzige Höhepunkt beim zweitägigen Dorf- und Kinderfest zu dem der Kultur- und Heimatverein sowie die Feuerwehr Rüssen-Kleinstorkwitz am Wochenende geladen hatten. Schon die Eröffnung am Freitagabend kam unter den Besuchern gut an. Kein Wunder, wenn die Dorfbewohner ihr Programm selbst gestalten. „Allein unser Kultur- und Heimatverein zählt 40 Mitglieder“, berichtet Sonja Danigel vom Vorstand stolz. Jeder könne etwas anderes gut. So habe Theresa Böhme mit Jürgen Drews „Ein Bett im Kornfeld“ für Stimmung im Festzelt gesorgt. „Hu, ha, Dsching, Dsching, Dschingis Khan; He Reiter, ho Reiter, immer weiter“ schmetterte eine örtliche Popgruppe wenig später. Am Sonnabend sorgen dann Kindertanzgruppen, trainiert von Viola Schwingel, für Stimmung.

Generell probe der Kultur- und Heimatverein schon seit Januar für das Dorf- und Kinderfest, so Danigel. Die einen in der Turnhalle, die anderen im Feuerwehrgerätehaus und natürlich auch Zuhause. Unterstützt werde das Fest durch Zwenkauer Unternehmen. Es sei rundum gelungen – wie jedes Jahr lobt Katja Pätzold-Peter: „Ich freue mich schon vorher darauf. Die Dorfgemeinschaft kommt zusammen und verbringt eine schöne Zeit miteinander. Man trifft Freunde und Verwandte, die man lange nicht gesehen hat. Und für die Kinder gibt es auch viele Angebote,“ denkt die Mama von Max (2,5) an die Holzspielgeräte vom Leipziger Verein Sportmobil „Springburg“, welche die Jüngsten zum Mitmachen laden.

Von INGRID HILDEBRANDT