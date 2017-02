Markkleeberg. Einen brennenden Smart löschten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markkleeberg am Mittwoch vormittag in Zöbigker. Die Polizei suchte sofort den Besitzer – und fand ihn mit Brandverletzungen. Noch sind viele Fragen offen.

Auf dem im Winter abgesperrten See-Parkplatz 1 in der Hafenstraße war gegen 11.10 Uhr der Brand des Kleinwagens gemeldet worden. Von der Beifahrerseite des komplett brennenden Wagens habe die Wehr eine Elf-Kilogramm-Gasflasche geborgen und sofort gekühlt, den Rest des Smart dann gelöscht, so ein Wehrsprecher.

Polizeibeamte suchten sofort nach dem Halter des Wagens, der als suizidverdächtig galt. Sie entdeckten ihn auf der anderen Seeseite, an der Bistumshöhe, „mit Verbrennungen am Körper“, so ein Polizeisprecher. Der 45-jährige Mann aus dem Süden Leipzigs wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Von -tv