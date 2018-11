Störmthal

15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Störmthal-Güldengossa haben am Sonnabend einen typischen Katastrophenfall trainiert. Das Szenario, das auf einem Übungsgelände in Großpösna geprobt wurde: ein Autounfall mit vier Schwerverletzten. Am Ort des Geschehens waren zudem zwei Ersthelfer, die den Crash miterlebt haben und unter Schock standen. Insgesamt waren an der Übung 30 Personen beteiligt.

Zur Galerie 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Störmthal-Güldengossa haben am Sonnabend einen typischen Katastrophenfall trainiert. Insgesamt waren an der Übung 30 Personen beteiligt.

Die Kameraden mussten technische Hilfe leisten. Sie übten, wie sie an den Autos Schere und Spreizer richtig einsetzen, um die Verunglückten zu bergen. Da die Kameraden aus Störmthal selbst keine hydraulischen Rettungsmittel haben, unterstützte sie dabei Marco Thieme von der Feuerwehr Großpösna mit der nötigen Technik. Der Rettungsdienst aus Zwenkau versorgte die Unfallopfer medizinisch.

Am heutigen Samstag stand für die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Störmthal - Güldengossa technische... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Störmthal-Güldengossa am Samstag, 17. November 2018

Kriseninterventionsteam kümmert sich um Ersthelfer

Um die Ersthelfer, die das Unglück beobachtet haben, kümmerte sich das Kriseninterventionsteam des Landkreises Leipzig. „Die Übung stellte bis ins Detail eine realistische Notsituation dar“, sagt Steve Martsch von der Freiwilligen Feuerwehr Störmthal.

Sein Fazit: Die Zusammenarbeit der Rettungstrupps habe „perfekt“ funktioniert, sei aber auch lehrreich gewesen. „In der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst lernen wir immer wieder neue Sachen dazu“, so der Gruppenführer.

Wie gut ist Sachsen auf einen Katastrophenfall vorbereitet? Hier geht’s zur Multimedia-Reportage.

Von gap