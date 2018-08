Der Förderverein „Historisches Torhaus zu Markkleeberg 1813“, der 1998 sein Museum mit einer Ausstellung zu Markkleebergs Rolle in der Völkerschlacht sowie zur Geschichte des Torhauses von der Wasserburg bis in die Gegenwart eröffnete, hat eine Heimatstube gestaltet und in diesem Jahr zur Besichtigung freigegeben.