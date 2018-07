Markkleeberg

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markkleeberg wurde am Freitag um 19 Uhr zu einem Notfall im Waldgebiet „Neue Harth“ gerufen. Auf einem der Verbindungswege zwischen dem Zwenkauer und dem Cospudener See war eine Radfahrerin so schwer gestürzt, dass sie sich nicht mehr alleine helfen konnte.

Glücklicherweise hatte sie ihre Handy dabei und schaffte es, den Notruf zu wählen. Ihre genaue Position konnte sie dem Disponenten der Integrierten Regionalleitstelle Leipzig jedoch nicht beschreiben. Nach den groben Angaben der verletzten 58-jährigen Frau machte sich ein Rettungshubschrauber auf die Suche.

Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr Markkleeberg gleich mit drei Fahrzeugen aus, um parallel ein größeres Gebiet zu erkunden. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 61 fand die Verletzte schließlich mit einem gebrochenen Sprunggelenk auf einem sehr schlammigen und morastigen Weg, auf dem sie weggerutscht war. Per GPS wurden die Markkleeberger Kameraden von der Leitstelle zur Unfallstelle geleitet.

Die Einsatzkräfte und Notfallsanitäter marschierten nach der Anfahrt mit einem Rettungsrucksack noch rund 800 Meter zu Fuß durch Wald und Flur, um die Radfahrerin und den Notarzt zu erreichen und sie anschließend auf einer Trage zum Rettungswagen zu bringen. Der Rückweg sei tückisch gewesen, so Mario Preller, Pressesprecher der Feuerwehr. Tiefe Löcher voller Wasser machten es schwer, einen sicheren Tritt zu finden.

Die Integrierte Regionalleitstelle habe sehr gute Arbeit geleistet und bei diesem nicht alltäglichen Rettungseinsatz zum effektiven Zusammenwirken aller Einsatzkräfte beigetragen, betonte Preller.

Von Gislinde Redepenning