Güldengossa/Leipzig. In der Nähe der Autobahn 38 südlich von Leipzig hat am Freitagmittag ein Gasleck für Aufregung gesorgt. Bei Erdarbeiten in Güldengossa, einem Ortsteil von Großpösna, sei gegen 11.15 Uhr eine Leitung beschädigt worden und anschließend Gas ausgeströmt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber LVZ.de. Die Feuerwehr konnte das Leck in der Auenhainer Straße nach kurzer Zeit schließen. Eine Gefahr habe nicht bestanden, hieß es.

Wegen der Havarie war auch eine Vollsperrung der A38 zwischen den Abfahrten Leipzig-Süd und -Südost vorbereitet und im Verkehrsfunk vermeldet worden. Diese sei aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr letztlich aber nicht notwendig gewesen, so der Polizeisprecher.

nöß