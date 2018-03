Frank Richter hört in Markranstädt zu

Markranstädt. „Ich wünsche mir mehr Leute wie Sie in der Politik“, bedankt sich eine Zuhörerin am Mittwochabend bei Frank Richter. Mit etwa hundert Besuchern diskutiert der ehemalige Direktor der Landeszentrale für politische Bildung über gesellschaftliche Veränderungen. Gleich zu Beginn der Veranstaltung verkündet er: „Es stimmt, ich habe mich entschieden, dieses Jahr als Oberbürgermeister Meißens zu kandidieren.“ Überrascht applaudieren die Zuhörer. Immer wieder stellen sie dem charismatischen Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche in Dresden Fragen zu seinem seit Mittwoch offiziellen Schritt in die politische Praxis. Die Markranstädter setzen große Hoffnung in Richter: Sein Ziel sei auch, dass wieder mehr Menschen zur Wahl gehen, sagt er. „Wer nicht wählt, hat wenig Argumente zu meckern.“ Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in seiner Geburtsstadt Meißen lag die Wahlbeteiligung bei 36 Prozent.

Richter eint, gibt Denkanstöße

Der 57-Jährige mit Hauptwohnsitz in Markkleeberg steht bereits zum sechsten Mal vor den Markranstädtern. An Gesprächsthemen mangelt es dennoch nicht: Soziale Ungerechtigkeit, die Rolle der Bürger, Fachkräftemangel, globale Entwicklungen. Richter hört sich die Sorgen der Markranstädter an, eint, gibt Denkanstöße, teils auf ironische Art. Immer wieder applaudieren die Zuhörer.

Die Diskussion bettet Richter erstmals in eine Lesung: Zu Beginn liest Richter aus seiner Anfang März im Ullstein-Verlag erschienenen Streitschrift „Hört endlich zu!“ vor. Vom rechtsextremen Dorf Jamel, wo der Theologe ein Staatsversagen beobachtete. Daneben stellt er seine Eindrücke einer Wahlkampfveranstaltung Merkels in deren Wahlkreis: „Ich fühlte mich intellektuell beleidigt“, urteilt Richter. An den Beispielen will er das Auseinanderdriften der Gesellschaft zeigen. Gründe dafür sei eine Entwurzelung, die auch mit der Wende zu tun habe.

In einfacher Sprache mahnt Richter: „Ein Wert allein wird zur Furie.“ Freiheit müsse etwa mit Gerechtigkeit und Solidarität ausgeglichen werden. Die überwiegend älteren Zuhörer hängen an den Lippen des Redners. Auch, als er theoretische Gedanken zur Demokratie von Platon und Thomas von Aquin anführt, nicken sie gebannt. Richter gelingt es, die Menschen zu einen. Sie fühlen sich verstanden und ernstgenommen. Dazu passt auch sein Versprechen: Er wolle wieder nach Markranstädt kommen, sagt Richter. Egal, ob er im September zum Oberbürgermeister Meißens gewählt wird oder nicht.

Von Theresa Held