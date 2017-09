Frischer Fisch und viel Anglerlatein garantiert

Markkleeberg. Geräuchert, gebacken oder gegrillt; in der Suppe, Pfanne oder zwischen zwei Brothälften: Sonnabend und Sonntag geht es am Markkleeberger See um den Fisch. Tausende Besucher werden wieder zum Fischerfest erwartet.

An beiden Tagen gibt es gegen 13.30 Uhr ein Schaufischen, bei dem vom Ufer aus den Profis beim Einholen ihrer Stellnetze zugeschaut werden kann. Bekanntlich stellen sie in 10 bis 20 Metern Tiefe vor allem den schmackhaften Maränen nach. Im Vorjahr war den Seenfischern um Jürgen Etzold dabei auch ein kapitaler, 1,20 Meter langer Hecht ins Netz gegangen.

Die Berufsfischerei will sich langfristig an den Seen etablieren, das Fest soll den Besuchern die Fischerei näher bringen. Wie Anglerverbandschef Friedrich Richter erklärte, seien bereits erhebliche Gelder in den Aufbau einer Infrastruktur dafür geflossen. Ein Fischereistützpunkt am Markkleberger See werde geplant, am Störmthaler See sei in diesem Jahr eine Einlassstelle für Angelboote gebaut worden, ein Steg folge im nächsten Jahr, so Richter.

Entlang der Uferpromenade wird an beiden Tagen vom Angelverband und anderen informiert über die schuppigen Freunde und geworben fürs Angeln. Das sei „eine wunderbare Freizeitbeschäftigung, entspannend, erholsam, ein Naturerlebnis – und ab und an fängt man auch mal einen Fisch“, so Richter. Es gebe kein besseres Bioprodukt. Ausrichter des Festes sind die Wermsdorf Fisch GmbH und der Anglerverband Leipzig.

Beim Fischerfest wird es am Sonntag traditionell wieder sportlich. Die Stadt Markkleeberg beteiligt sich dort wie in den Vorjahren am Städtewettbewerb von Enviam und Mitgas. 15 Kommunen machen mit, die mit den meisten „gefahrenen“ Kilometern erhält 8000 Euro für einen guten Zweck. Von 12 bis 18 Uhr wird daher am Wettkampf-Stand geradelt, was die Waden hergeben. Markkleeberg hatte beim Städteradeln bislang stets vordere Plätze belegt, einmal sogar gewonnen. Ob es diesmal reicht?

Von -tv