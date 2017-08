Für Johanna geht’s von Großpösna nach Iowa

Grosspösna. Für die 17-jährige Johanna Stephani aus Großpösna geht ein Traum in Erfüllung. Sie kann ein Jahr in den USA studieren. Die Auslandssemester möglich macht der Europaabgeordnete Dr. Peter Jahr. Am Donnerstag hat er die junge Frau im Ferienresort Lagovida am Störmthaler See verabschiedet.

„Viele junge Menschen wünschen sich, ein Jahr zum Studium in die USA gehen zu können“, weiß der Politiker aus dem mittelsächsischen Burgstädt. Doch nicht alle könnten sich den Auslandsaufenthalt auch leisten. Jahr arbeitet schon lange mit dem Ellsworth Community College in Iowa zusammen, organisiert gemeinsam mit dem Verein „Friends of Iowa“ und dem College die Reise und den Aufenthalt junger Deutscher.

Johanna strahlte am Donnerstag. Sie ist die sechste junge Sächsin, die nach Iowa gehen wird. Die Abiturientin hatte sich Ende 2016 beworben und, wie Jahr berichtete, mit ihren guten Noten, ihren Englischkenntnissen und ihrer hohen sozialen Kompetenz gepunktet. „Sie erfüllt alle Kriterien“, schwärmte Jahr. Wobei es in diesem Jahr schwierig gewesen sei, gestand er. Deswegen habe er sich letztlich entschieden, auch einer zweiten Bewerberin, Fanny aus Chemnitz, eine Chance zu geben. Die beiden fliegen nun am 21. August in die USA.

Die Kosten für Flug, Unterkunft, Verpflegung sowie die Gebühren für das College belaufen sich insgesamt auf circa 16 000 Euro. Die Hälfte zahlen die Studentinnen selbst. „Für mich erfüllt sich ein Traum, den ich mir ohne die finanzielle Unterstützung von Dr. Jahr und dem Verein, nicht erfüllen könnte“, sagte Johanna strahlend.

Im Oktober wird es ein Wiedersehen in den USA geben. Jahr hält im Ellsworth Community College vor Studenten Vorträge über seine Arbeit als Europaabgeordneter. „Dann werde ich sehen, wie es Johanna dort gefällt und wie das Leben auf dem College-Campus für eine junge Sächsin so ist“, sagte er.

Von Ulrike Witt