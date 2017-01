Grosspösna. Im Oberholz ist die Holzernte für diese Saison abgeschlossen. Die Stämme müssen nur noch abtransportiert werden. Verabschieden müssen sich die Besucher auch von den alten Häuschen des Agra-Lehrpfades – aber nur temporär.

Mit rund 2300 Festmetern Holz sei in etwa die Hälfte dessen, was jedes Jahr nachwächst, im Oberholz eingeschlagen worden, erklärte Revierförster Christoph Seifert. Es sei auch in etwa nur die Hälfte dessen, was im Vorjahr aus dem Oberholz herausgeholt wurde. Im nächsten Winter werde es wieder mehr sein.

Auf einer Fläche von 20 Hektar im Nordosten sei das Holz eingeschlagen worden. Dabei seien wieder Maschinen mit TerraXL-Bändern eingesetzt worden. Er sei ja selber vorher skeptisch gewesen, räumt der Förster ein. Aber die Laufbänder unter den Rädern hätten sich als deutlich bodenschonender als jede andere Variante herausgestellt, habe ein Test im Forstbezirk Leipzig ergeben.

Einen weiteren Test haben Spaziergänger im Winter bemerkt. Die Sammelgassen im Oberholz waren am Übergang zu den Hauptwegen teilweise auf 40 bis 60 Meter Länge mit grobem Material vorab als Wege für die Ernte-Maschinen befestigt worden. Sie würden nicht dauerhaft zu neuen Wegen ausgebaut, würden wieder zuwachsen, beruhigt Forstbezirksleiter Andreas Padberg. Vielmehr habe dadurch erreicht werden sollen, dass in den Bereichen der Sammelgassen der meiste Ernteverkehr ohne große Schäden stattfinden konnte, die Hauptwege geschont wurden und Konflikte mit Wanderern dort minimiert wurden, erklärt Padberg das Ziel. Auch die Holzstapel lägen jetzt vor der Abfuhr meist an den befestigten Bereichen. Ob das temporäre Ertüchtigen der Sammelwege sinnvoll war, werde sich in der Auswertung zeigen.

Dem Einschlag folgt wie in jedem Frühjahr das neue Grün. Zwei der jetzt eingeschlagenen Flächen seien für die Verjüngung des Waldes vorgesehen, so Seifert. Dabei würden auch Eicheln aus der Region ausgesät, 400 Kilogramm seien dafür vorgesehen. Und Schutzzäune, damit die jungen Pflanzen bei den hungrigen Waldtieren auch eine Chance haben.

Wildschweine zum Beispiel lieben Eicheln. Wegen der Vogelgrippe habe aber die geplante Jagd Anfang Dezember abgesagt werden müssen, bedauert Padberg. Um die hohen Bestände an Schwarzwild in den Griff zu bekommen, sei nun ein neuer Jagdtermin Ende Januar angestrebt – sofern nicht erneut ein Vogelgrippefall am Störmthaler See auftaucht und freilaufende Hunde im Oberholz verboten sind.

Zu den Gegnern der Aufforstung zählen auch die Mäuse (die LVZ berichtete). Anfang November waren erneut Köder ausgelegt worden, nachdem bei Probefängen eine zu hohe Dichte der Schädlinge festgestellt worden war. Eventuell würden nochmal Köder Ende Januar ausgelegt, so Seifert. Das werde nach einer weiteren Dichteerhebung festgelegt.

Entschieden ist hingegen das Schicksal der 23 maroden Häuschen des Agra-Lehrpfades. Weil viele von ihnen zusammenzufallen drohen, werden sie abgebaut. Die wertvollen Bilder seien im Vorfeld alle digitalisiert worden. Insgesamt 14 Tafeln würden neu aufbereitet auf sieben Ausstellern im alten Design am Startpunkt der Waldjugendspiele wieder aufgestellt. Neue Tafeln etwa zur Waldwirtschaft würden zukünftig hinzukommen.

Von Jörg ter Vehn