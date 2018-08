Mit dem steigenden Grundwasserspiegel werden rund um den Markkleeberger und den Störmthaler See immer mehr rostbraune Einfärbungen sichtbar. Der Zustand der „braunen Pleiße“, in der sich absetzende Eisenverbindungen für rötlichen Schlamm in der Gewässersohle und den Uferbereichen sorgen, wirft nun auch an den beiden Seen Fragen auf.