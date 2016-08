Grosspösna. Das diesjährige Highfield-Festival war zu laut. Es habe eine deutliche Überschreitung der Lärmgrenzwerte gegeben, erklärte am Montagabend Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel vor Gemeinderäten.

Ein Anwohner aus Störmthal hatte etwa geklagt, dass er an seinem Badezimmerfenster in der Nacht 70 Dezibel gemessen habe. Strobel bestätigte Probleme in Störmthal und Güldengossa. Die Lautstärke des Festivals werde durch ein Büro überwacht, in diesem Jahr sei ab 22 Uhr auch das Landratsamt bei den Kontrollen gewesen. Während es im Vorjahr nur punktuell Verstöße gegeben habe, auf die genau reagiert werden konnte, habe es in diesem Jahr insgesamt eine deutliche Überschreitung gegeben, so der mit der Kontrolle des Festivals beauftragte Strobel. Darauf sei auch reagiert worden. Nur hätten die Maßnahmen, wie etwa das Abschalten der Seitenlautsprecher, zu keinem Erfolg geführt.

Das Büro sei zu dem vorläufigen Schluss gekommen, dass die besondere Wetterlage an dem Wochenende Schuld sei, erklärte er den Räten. Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch erzählte,dass sie an dem Wochenende auch die Autobahn, die an Großpösna vorbeiführt, nachts besonders laut gehört habe.

Strobel will nun den Schlussbericht des Fachbüros abwarten, um danach mit den Veranstaltern in den Vorgesprächen für das nächste Jahr Veränderungen herbeizuführen. „Im nächsten Jahr wird das mit dem Lärm auf jeden Fall besser werden“, versprach er.

Von Jörg ter Vehn