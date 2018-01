Geriatriezentrum Zwenkau hat jetzt auch eine Akutstation

Zwenkau. Die Sana Kliniken bauen die Altersmedizin am Standort Zwenkau weiter aus. Neben der seit vielen Jahren etablierten geriatrischen Rehabilitation mit 86 Betten und der 2017 wieder aktivierten geriatrischen Tagesklinik gibt es nun auch eine Akutgeriatrie im Krankenhaus in der Pestalozzistraße.

„Wir haben schon länger eine kleine Zahl akutgeriatrischer Betten in Zwenkau vorgehalten. Jetzt gibt es eine ganze Station mit 24 Betten“, freut sich Chefarzt Ralf Sultzer über den nächsten Schritt zum altersmedizinischen Zentrum. Rund 235 000 Euro hat Sana in den vergangenen Monaten in den Umbau gesteckt, aus einer der beiden inneren Stationen eine moderne akutgeriatrische Station gemacht. Weitere 26 Betten gebe es im Krankenhaus Borna. Die Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation sei damit an beiden Standorten gut aufgestellt.

„Die altersmedizinische Versorgung im Landkreis Leipzig hat sich deutlich verbessert“, betont Sultzer. Davon hätten sich Kreis-Sozialamtsleiterin Karina Keßler und der Kreisseniorenbeirat erst kürzlich bei einem Besuch in Zwenkau überzeugen können. Die hellen freundlichen Räume und die speziell auf Senioren zugeschnitte Gestaltung hätten den Gästen gefallen, berichtet der Chefarzt.

Im Unterschied zur Reha werden in der neuen Station im ersten Geschoss Patienten über 70 Jahre behandelt, die mit akuten Krankheitsbildern bei meist massiven, chronischen Beeinträchtigungen in die Klinik kommen. Sie würden vom Not- oder Hausarzt, aus anderen Akutkrankenhäusern oder aus Altersheimen im Großraum Leipzig eingewiesen, erläutert Chefarzt Sultzer. Dank der verbliebenen Inneren Klinik gebe es im Haus eine leistungsfähige kardiologische und gastroenterologische Diagnostik. Der Bornaer Chefneurologe käme regelmäßig zu Visiten. Außerdem gebe es chirurgische Konzile.

„Die Patienten profitieren von der engen Zusammenarbeit mit dem Stammhaus in Borna“, betont Sultzer. Ärzte und Therapeuten arbeiteten Hand in Hand, um die Senioren schnell wieder fit für den Alltag zu machen. Da die Akutgeriatrie mehr Personal erfordert, wurden vier Fachkräfte neu eingestellt. Insgesamt arbeiten in der Geriatrie Zwenkau 156 Mitarbeiter, davon 73 im Akutbereich.

