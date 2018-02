Gestohlene Baugeräte bei Leipzig wieder aufgetaucht

Markkleeberg/Leipzig. Ein mutmaßlicher Dieb von hochwertigen Baugeräten ist der Leipziger Polizei ins Netz gegangen. Wie die Polizeidirektion am Freitag mitteilte, sei der Firmentransporter des Mannes Mittwochmittag am Revier Markkleeberg durchsucht worden. „Im Laderaum befanden sich mehrere hochwertige Baugeräte und Arbeitsmaschinen. Zwei Maschinenkisten wurden gleich überprüft und konnten Diebstahlshandlungen zugeordnet werden“, so die Beamten.

Der weiße VW-Transporter war ihnen am Vorabend in der Holsteinstraße in Reudnitz aufgefallen. Der Fahrer entzog sich einer Kontrolle, ignorierte Blaulicht, Martinshorn und „Stopp Polizei“. Anstatt zu halten, habe der Fahrer noch Gas gegeben und sei „sehr zügig“ stadteinwärts gefahren, hieß es. An der Kreuzung Möbiusstraße habe der Fahrer versucht zu Fuß zu flüchten, sei aber nach wenigen Metern bereits gestellt worden. Der 34-jährige Leipziger habe sich bei der Festnahme sehr aggressiv verhalten, er habe stark geschwitzt, glasige Augen gehabt. Ein Drogentest stellte Methamphetamine bei ihm fest.

Der Besitzer des Firmenfahrzeuges (44) wurde informiert, stimmte einer Durchsuchung zu. Dabei seien neben den zwei Maschinenkisten noch ein Boschhammer, ein Minischneider und eine Elektrofeile gefunden worden, die nach Diebstählen zur Fahndung standen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung seien weitere Bau- und Handwerksmaschinen entdeckt worden, die seit 2016 und 2017 gesucht wurden, so die Polizei abschließend. Die Ermittlungen liefen.

