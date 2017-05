Markranstädt. In Markranstädt geht es am Wochenende Schlag auf Schlag: Am Samstag wird das 5. Promenadenfest am Westufer des Kulkwitzer Sees gefeiert (die LVZ berichtete), am Sonntag das 25-jährige Bestehen des Gewerbeparks Frankenheim. Zwischen 10 und 18 Uhr laden die Unternehmer unter dem Motto „25 Jahre Gewerbepark Frankenheim – ein Vierteljahrhundert erfolgreich für die Region“ ein.

Eröffnet wird das Fest am Sonntag durch Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler). Er meint: „In den vergangenen 25 Jahren hat sich das Gewerbegebiet zu einem Aushängeschild für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Markranstädt nach der Wiedervereinigung entwickelt. Es bietet viele attraktive berufliche Perspektiven.“

1992 als zweites genehmigtes Gewerbegebiet im Landkreis Leipzig gegründet, haben sich laut Stadt mittlerweile 48 Unternehmen angesiedelt, die 800 Menschen einen Arbeitsplatz geben. Rund 500 000 Euro fließen jährlich an Gewerbesteuern aus Frankenheim ins Stadtsäckel. Zu den Firmen der ersten Stunde und jetzt bei der Festvorbereitung besonders engagiert, zählen Frank Fahrzeugbau GmbH, GKW Glaskontor Leipzig GmbH, Sto SE & Co. KG a.A., Autolack Petzold GmbH, Karo Holzbau GmbH, Kutter GmbH & Co. KG, Bituleit Verkehrs, Leit- und Sicherheitstechnik GmbH, Eurovia Verkehrsbauunion GmbH sowie Buderus.

Wie die Stadt mitteilte, machen diese am Sonntag Werbung in eigener Sache. Schüler aber auch Erwachsene haben die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Sie können sich über Ausbildungsberufe und berufliche Perspektiven in den verschiedenen Firmen informieren.

Es gibt aber auch ein buntes Programm: Auf Oldtimerfans wartet ab zirka 10.15 Uhr ein Highlight beim Gewerbepark-Jubiläum. Die 17. Via Regia Classic wird für gut eine Stunde Station machen, die Teilnehmer ihre Schmuckstücke aus längst vergangener Zeit präsentieren.

Auf dem zentralen Festgelände bei Buderus laden darüber hinaus Attraktionen zum Mitmachen oder Anschauen ein. So können sich Jung und Alt beim Fette-Reifen-Rennen im Radfahren, die Allerkleinsten mit dem Laufrad messen. Des Weiteren sind ein Überschlagssimulator, Menschenkicker und die obligatorische Hüpfburg vor Ort.



Von Ulrike Witt