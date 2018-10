Markkleeberg

Nachtwächter Thomas Reininger feierte am Sonnabend sein zehnjähriges Dienstjubiläum. Am Torhaus in der Kirchstraße machten ihm deshalb Mitglieder des Vereins „Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren“ aus ganz Deutschland und Österreich ihre Aufwartung. Ein Stelldichein in historischen Trachten mit langen Hellebarden, leuchtenden Laternen und jeder Menge strahlender Gesichter.

Zur Galerie Die Gilde der Nachtwächter hat sich am Wochenende in Markkleeberg getroffen.

Wie bei einem Familientreffen

Die Stimmung ähnelt der eines Familientreffens. Es ist praktisch ein Wiedersehen, das an diesem Wochenende in Markkleeberg gefeiert wird. Unter den Gratulanten befindet sich auch Gerd Diebold, Nachtwächter im baden-württembergischen „Weil der Stadt“. Er kennt Thomas Reininger schon seit 2008 und er war es auch, der ihn damals auf die Idee brachte, sich in Markkleeberg und Leipzig als Nachtwächter zu verdingen. Mit 79 Jahren ist Diebold an diesem Tag zugleich der älteste Vertreter seiner Gilde.

Teilnehmer reist aus Österreich an

Den weitesten Weg hat Werner Hämmerle hinter sich. Der 68-Jährige ist Nachtwächter im österreichischen Bludenz, über 600 Kilometer von Markkleeberg entfernt. Als er vor fünf Jahren damit anfing, war der Umfang seiner nächtlichen Arbeit noch überschaubar. Dann aber habe es einen regelrechten Aufschwung gegeben. Mindestens einmal pro Woche werde er inzwischen gebucht. „Manchmal werde ich auch jemandem zum Geburtstag geschenkt“, bemerkt er verschmitzt.

Manche sind fast täglich im Einsatz

Noch stärker gefragt ist Wolfgang Liegl (52) aus Linz. Er sei seit zwölf Jahren Nachtwächter und seit einiger Zeit fast täglich im Einsatz. Die Aufträge bekäme er vom Tourismusbüro. Auf die Frage, ob die nächtlichen Rufe der Männer mit der Laterne die gleichen sind wie hier in Deutschland, meint Liegl: „Ich weiß, dass es da mitunter lustige Abwandlungen gibt. Aber wir sind in Österreich erzkatholisch, da bleibt es besser bei der seriösen Variante, die auch in Deutschland üblich ist.“

Frau im Gewand des Landsknechts

Das eindrucksvollste Gewand trägt an diesem Tag eine Frau. Anna Glossner heißt sie, ist 70 Jahre alt und seit 18 Jahren Nachtwächterin in Berchtesgaden. Sie trägt das Gewand eines Landsknechts. „Nicht ungewöhnlich für einen Nachtwächter“, meint sie. In ihrer Heimatstadt gäbe es ein altes Gemälde, auf dem der Nachtwächter auch schon so eine Uniform trug. Auch dass eine Frau diese Tätigkeit ausübe, sei nicht neu. Mitunter mussten die Frauen der Nachtwächter früher ihre Männer vertreten, wenn diese krank waren. Manche Städte hätten sich damals sogar zwei Nachtwächter geleistet. „Wenn einer krank wurde oder mal seinen ehelichen Pflichten nachkommen musste, hat er seinen Kollegen auf Tour geschickt.“

Frauenquote führte zur deutschen Gilde

Die Frauenquote war übrigens einer der Hauptgründe, warum die „Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren“ vor 15 Jahren gegründet wurde. „Die europäische Gilde nimmt keine Frauen auf, also haben wir eine eigene Vereinigung ins Leben gerufen“, verrät Gerhard Mestwerdt, Ratsnachtwächter im niedersächsischen Springe am Deister. Als Schatzmeister weiß Mestwerdt auch um die Regeln der Gilde. Zwar gäbe es eigentlich keine, aber als die Nachtwächter Aufstellung für ein Gruppenfoto nehmen und Wolfgang Liegl seine Hellebarde in der linken Hand trägt, gibt es schon die eine oder andere Bemerkung. Normalerweise werde sie rechts getragen, aber als Linkshänder will man in Liegls Fall mal nicht so sein.

Jüngstes Mitglied ist erst 30

Jeff Lammel ist mit 30 Jahren nicht nur der Jüngste in der Runde, sondern auch einer der wenigen, die dem Amt eines Nachtwächters im Hauptberuf nachgehen. „Ja, man kann davon leben“, meint er. Doch nicht nur in seiner Heimatstadt Schönebeck muss er dazu sein Publikum durch die Gassen führen, sondern auch in Magdeburg, Burg und dem gesamten Jerichower Land. Auch braucht er dazu mehr als Hellebarde, Schlüsselbund und Laterne. Internet, Flyer oder Kontakte zu Tourismusbehörden sind für Lammel und seine Kollegen unerlässlich. Er zeigt in die Runde und meint: „Wir mögen zwar mittelalterlich aussehen, aber wir haben sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe.“

Viele Glückwünsche und herzliche Gesten

Jubilar Thomas Reininger sagt wenig an diesem Tag. Er strahlt, freut sich und ist überwältigt von den vielen Glückwünschen, herzlichen Gesten und der großartigen Stimmung am Torhaus. Reininger ist Nachtwächter mit Leib und Seele und er wird es sicher auch noch ein paar Jahre bleiben.

Führungen buchen kann man bei Reininger unter www.nachtwaechterleipzig.de.

Von Rainer Küster