Globetrotter entdecken im Rathaus neue Ziele

Markkleeberg. Der Herbst ist endgültig da. Zeit, Pläne für den Urlaub 2018 zu schmieden. Der erste „Globetrottertag“ im Markkleeberger Rathaus, veranstaltet von Diamir-Erlebnisreisen, bot gestern eine ganze Palette an Ideen. Nichts für Pauschaltouristen, sondern für alle, die individuell in kleinen Gruppen abseits von gängigen Touripfaden Land und Leute entdecken wollen.

„Dieses Jahr waren wir in Südostasien, vor zwei Jahren in Südafrika. Heute suchen wir nach dem nächsten Ziel. Vielleicht wird es Peru. Der Vortrag war sehr interessant“, erklärte Beate Wanner aus Leipzig. Ehemann Andreas schaute sich an den Ständen um. „Uns reizt das Individuelle. Die letzten beiden Aida-Kreuzfahrten haben gereicht. Immer, wenn es wo sehr schön war, mussten wir wieder weg“, meinte er. Die Diamir-Reisen seien eine ganz andere Liga.

„Für mich ist das genial. Kein Wald- und Wiesentourismus, hier sind nur Fachleute, die alle schon selbst vor Ort waren und kompetent beraten“, schwärmte eine Markkleebergerin. Sie war schon in Mosambik, Malawi und Indien. „Ich reise zu zweit, aber auch gern allein. Buche nur Flug und Auto, treffe mich mit Freunden, schau mir Projekte an“, berichtete sie. Ihr nächstes Ziel könnte Ecuador sein: „Ich weiß noch nicht wann, aber ich habe es im Hinterkopf. Der Tag wird kommen.“

Dass Urlaub und soziales Engagement sich nicht ausschließen, zeigte auch der Leipziger Verein „Lebendiges Kongo“. „Wir möchten das duale deutsche Ausbildungssystem in unserem Land kopieren, speziell für die Landwirtschaft und den Bau“, erläuterte Vereinsvorsitzender Dr. Dinanga Cingoma. Er freute sich über das rege Interesse der Besucher.

„Die Resonanz ist gut und das Potenzial in und um Leipzig riesig. Deshalb wird es die ’Globetrottertage’ auch künftig nicht nur in Dresden geben“, sagte Andre Ulbrich von Diamir.



Von Ulrike Witt