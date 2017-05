Leipzig. Schwer bewaffnete Spezialeinheiten der Polizei sind am Donnerstag zu einem Großeinsatz in Wachau bei Leipzig ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei zwei Haftbefehle der Generalbundesanwaltschaft vollstreckt.

Behörden-Sprecher Alexander Bertram bestätigte LVZ.de auf Anfrage, dass der Einsatz vom Nachmittag bis in den Abend gegen 20.30 Uhr andauerte. Auch ein Einsatzzug der Leipziger Polizei sei beteiligt gewesen. Mutmaßungen, es habe sich um Festnahmen im Zuge von Anti-Terror-Ermittlungen gehandelt, wurden bisher nicht bestätigt.

Zum genauen Ort der Festnahmen wurden ebenfalls keine Angaben gemacht. Anwohner berichteten allerdings, dass sich der Einsatz um ein Wohnhaus in der Markkleeberger Straße, Ecke Wiesenstraße, in der Nähe des Gasthofs „Zur Linde“ konzentriert habe. In Wachau waren die Straßen, die in die Ortsmitte führen, über Stunden gesperrt. Umleitungen führten um das Zentrum herum.

pad / the / mpu