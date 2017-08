Großer Andrang bei XXL-Riesenrutsche am Markkleeberger See bei Leipzig

Markkleeberg. Es ist wieder soweit: Vom 4. bis 6. August steht Europas mit 300 Metern längste aufblasbare Wasserrutsche "CitySlide" in der Auenhainer Bucht am Markkleeberger See. Am Samstag herrschte an der XXL-Riesenrutsche schon viel Andrang. Und zumindest bis zum späten Nachmittag spielte auch das Wetter mit: Bei warmen Temperaturen rasten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auf aufblasbaren Ringen die 15 Meter hohe Rampe hinunter.

Es ist wieder soweit: Vom 4. bis 6. August steht Europas mit 300 Metern längste aufblasbare Wasserrutsche in der Auenhainer Bucht am Markkleeberger See. Zur Bildergalerie

Gerutscht werden darf ab einer Körpergröße von 1,20 Meter, bis 1,50 Meter nur in Begleitung eines Erwachsenen. Rutsch-Ringe können mitgebracht oder für fünf Euro ausgeliehen werden. Gerutscht wird an allen Tagen in drei Wellen: Die erste beginnt jeweils um 12 Uhr und endet um 14 Uhr. Die zweite Welle gibt es von 14 bis 16 Uhr, die dritte von 16 bis 18 Uhr. Maximal 240 Rutscher sind pro Welle erlaubt.

Wie der Veranstalter auf seiner Internetseite schreibt, sind alle Onlinetickets vergeben. "Wer noch rutschen möchte kann uns entweder bei Facebook schreiben oder vor Ort vorbeikommen. Es gibt vor Ort immer noch ein paar Rückläufertickets wodurch es noch freie Rutschplätze für euch gibt", heißt es weiter.

LVZ