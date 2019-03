Grosspösna

Am Dienstag den 26. März könnte es in Großpösna wieder einen vollen Ratssaal geben. Denn ab 18.30 Uhr sind die Einwohner gefragt, über den Entwurf von Leitlinien für mehr Bürgerbeteiligung zu diskutieren.

„Je mehr kommen und Hinweise geben, umso besser. Schön wäre es natürlich, wenn sich die Teilnehmer schon mal im Voraus diesen Leitlinien-Entwurf angeschaut haben und wissen, worum es geht“, sagt Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel (41). Das druckfrische Dokument kann im Rathaus abgeholt oder im Internet gelesen werden (www.grosspoesna.de, Bereich Bürgerservice unter „Projekt Bürgerbeteiligung“). Strobel nimmt dann per E-Mail gern auch erste Hinweise oder kritische Anmerkungen entgegen (Daniel. Strobel@grosspoesna.de).

Diskussion über Leitlinien

Den Prozess für mehr Bürgerbeteiligung hatte Großpösna Anfang 2018 eingeleitet und mit der Leipziger „Akademie für Lokale Demokratie“ (ALD) eine professionelle Begleitung ins Boot geholt (die LVZ berichtete). Im Sommer war das Projekt öffentlich vorgestellt worden. Seit Herbst arbeitet eine Gruppe, die sich aus Bürgern, Gemeinderäten und Vertretern der Verwaltung zusammensetzt, an Vorstellungen, wie die praktische Umsetzung von Bürgerbeteiligung funktionierten könnte. Das Ergebnis ist nun der Entwurf der „ Leitlinien für Bürgerbeteiligung in Großpösna“. Unter anderem geht es um mehr Transparenz und verständliche Informationen. Bürger sollen so zeitig wie möglich bei bestimmten Vorhaben mit einbezogen werden. Breit gestreute, bürgerfreundliche Informationen sollen dazu beitragen, Bürger zu ermutigen, sich aktiv in die Gemeindeangelegenheiten einzubringen. Das wiederum soll dazu führen, Vorhaben der Gemeinde im Sinne der Sache und möglichst einvernehmlich umzusetzen. Fachliche und sachliche Hinweise sollen rechtzeitig mit Eingang in die Planungen finden. Eine Bürger-App ist in Arbeit, auch eine Vorhabensliste der Gemeinde mit Bearbeitungsstand.

„Ich finde es sehr gut, dass die Gemeinde einen solchen Ansatz für mehr Bürgerbeteiligung verfolgt. Damit werden die Einwohner sensibilisiert, mehr Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde zu nehmen“, sagt Jana Zeidler. Die 36-jährige Anwältin gehört als Bürgerin zur Projektgruppe und findet vor allem gut, dass künftig mehr Transparenz herrschen soll und dafür Bürgern mehr Informationen auf effizienten Wegen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Erstes großes Projekt steht noch aus

Mit einem guten Gefühl nach den bisherigen sechs intensiven Treffen der Arbeitsgruppe geht auch Nils Jonas am Dienstag in die Bürgerversammlung. „Natürlich wird sich zeigen, wo die Leitlinien noch verbessert werden müssen. Das erste große Beteiligungsprojekt steht ja noch aus. Doch erste spürbare Effekte der Arbeit sind schon im Amtsblatt ,Rundschau’ zu sehen, wo schon mehr und verständlicher über Gemeinde-Belange informiert wird“, sagt der 39-jährige Projektsteuerer und Moderator von der ALD. Für mehr Transparenz zu sorgen, sei das entscheidende Anliegen. „Die Leitlinien sind dafür der erste Schritt auf einem gut begonnenen Weg. Man merkt, die Gemeinde nimmt das Anliegen ernst. In der Projektgruppe herrscht auch eine angenehme, respektvolle Zusammenarbeit, die auf das Finden gemeinsamer Lösungen ausgerichtet ist“, so Jonas.

Bessere Lösungen und breitere Akzeptanz

Am Dienstag wird er die Bürgerversammlung moderieren. Auch er hofft wie Strobel, dass dieses Mitwirkungsangebot von den Einwohnern zahlreich angenommen wird. Der Hauptamtsleiter ist sich sicher, dass viele Menschen den Wunsch verspüren, sich auch zwischen den Wahlen bei wichtigen Angelegenheiten einbringen zu können. „Dies gilt besonders auf Gemeindeebene, denn nirgendwo sonst sind politische Entscheidungen so nah dran am Lebensalltag der Menschen. Mehr und regelmäßige Bürgerbeteiligung ist ein Schritt in diese Richtung. Dabei kommen Bürger, Verwaltung und Gemeinderat zu wichtigen Vorhaben miteinander ins Gespräch.“ Wenn bei Vorhaben von Anfang an Wünsche, Ideen und Sichtweisen vieler Menschen in die Diskussion einfließen, würden im Ergebnis auch bessere Lösungen stehen, die eine breitere Akzeptanz finden.

In den Leitlinien sei in klarer und verständlicher Sprache festgehalten worden, wie es zu einer Bürgerbeteiligung kommt, nach welchen Grundsätzen diese durchgeführt wird und welche Aufgaben Verwaltung, Gemeinderat und Bürger dabei zukommen. Anhand der am Dienstag gewonnenen Erkenntnisse werden die Leitlinien überarbeitet und im April dem Gemeinderat zum Beschluss übergeben. Noch in diesem Jahr sollen die neuen Leitlinien in einem Bürgerbeteiligungsprozess erprobt werden.

Von Olaf Barth