Großpösna. „Hier sind Schwalben willkommen“, heißt es jetzt auch öffentlich sichtbar am Gemeindeamt von Großpösna. Die Verwaltung war am Freitagmorgen vom sächsischen Landesverband des Naturschutzbundes für ihre Bemühungen zum Uferschwalbenschutz am Störmthaler See mit der begehrten Plakette ausgezeichnet worden.

„Großpösna erhält die erste Plakette in Sachsen für den Uferschwalbenschutz“, freute sich Ina Ebert vom Nabu bei der Übergabe. Sonst gehe es meist um die Förderung von Rauch- oder Mehlschwalben, „unsere üblichen Siedlungsmitbewohner“, erläuterte Ebert.

Wie berichtet, kümmert sich die Gemeinde mit Unterstützung des Kreises an der Südseite des Störmthaler Sees nahe dem Badestrand von Dreiskau-Muckern besonders um die letzte Uferkolonie von Uferschwalben am See. Mit einer speziellen Beschilderung werden die Besucher auf die Besonderheiten der Kolonie, die von Land aus nicht zu erkunden ist, hingewiesen. Stachlige Gewächse an einem nahen Weg sollen die Besucher lenken, ihnen den Weg zum geschützten Uferbereich versperren. Problem: „Es wurden schon wieder einige Gewächse herausgerissen“, ärgerte sich Lantzsch. „Wir werden nachpflanzen müssen.“

Der Artenschutz am See sei nicht einfach, aber möglich, sagte sie. Aktuell werde gerade versucht, einen dauerhaften Ausweichstandort für Wechselkröten am See zu finden. Ebert betonte, wie wichtig es sei, Tourismus und Naturschutz ausgewogen zu entwickeln.





Von Jörg ter Vehn