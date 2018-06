Grosspösna

Jetzt stand Kappis wieder vor ihnen, mit einem Konzept für ein generationsübergreifendes Wohnen in der Tasche. Geplant sind Ein- oder Zweifamilienhäuser für junge Familien, dazu Kita und Hort. Seniorenwohnungen mit den unterschiedlichsten Lebensangeboten sind angedacht. Je nach Bedarf stehen eine Tages- und ambulante Pflege sowie im Sinne eines Servicewohnens Seniorenbungalows zur Verfügung.

In den barrierefreien Häusern können sich ältere Menschen so lange wie möglich selbst versorgen und später, je nach Erfordernis, sukzessiv Pflege- und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. „Eine Betreiberorganisation aus Norddeutschland steht schon in den Startlöchern, um unsere Vorstellungen umzusetzen“, so Kappis. Ein Café mit Restaurant als Familien-Betrieb mit darüberliegender Wohnung und kleinere Gewerbeeinheiten sollen das Ensemble abrunden.

„Vor drei Jahren haben wir das erste Mal wegen der Freifläche angeklopft“, hatte er im November gesagt. Seitdem ist einiges passiert. „Am 14. Mai haben wir den Kaufvertrag für das Gebiet abgeschlossen. Es ist vermessen worden und es wurden Bohr- und Schürfproben entnommen“, erklärte Kappis.

Die Ergebnisse lägen bereits vor, alles sei unbedenklich, alle Grenzwerte würden eingehalten, so dass keine Kostenexplosionen zu erwarten seien. Die Betonflächen könnten geschreddert und beispielsweise als Untergrund im Straßenbau verwendet werden. Auch der Natur- und Artenschutz bereite keine Probleme.

Über das sensible Thema des Schallschutzes in Richtung Grimmaische- und Sepp-Verscht-Straße habe man sich Gedanken gemacht und bevorzuge eine rund zwei Meter hohe grüne Hecke statt einer unansehnlichen Mauer, um die unteren Geschosse zu schützen. Kappis stellte sich nach der Präsentation seiner Ideen den Anfragen der Stadträte. Mietwohnungen seien erst einmal nicht vorgesehen, sagte er.

Ob zwei- oder dreigeschossige Häuser gebaut würden, sei noch nicht entschieden. Im Bereich der Tankstelle werde es Lösungen geben, eine sei, die Fenster der Wohnbereiche in Richtung des Innenraums oder der Grimmaischen Straße anzulegen. Ob die Senioren die Wohnungen kaufen müssen oder zur Miete einziehen könnten, ist ebenso noch nicht entschieden.

„Wir haben noch keinen Bebauungsplan, wir arbeiten gemeinsam am städtebaulichen Konzept“, erklärte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos). Das schaffe Vertrauen. Abgestimmt werden müsse auch noch die Anbindung an die Grimmaische Straße (S 38) durch eine Zufahrt. „Alles ist noch brandneu, es ist noch nichts in Stein gemeißelt und es sind noch viele Fragen offen“, betonte Kappis. Nach den Sommerferien soll der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan auf dem Tisch liegen.

Von Gislinde Redepenning