Grosspösna

Generationenpark, Löschwasser-Versorgung, Highfield-Festival: Am Montagabend fasste der Gemeinderat von Großpößna eine Reihe von Beschlüssen.

Die Abgeordneten befassten sich als erstes mit dem Abwägungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Grunaer Bucht“. Nach den Erläuterungen durch Bauamtsleiter Detlef Richter, unter anderem zu den Abständen zur vorhandenen Bebauung und Ausgleichsmaßnahmen durch Ersatzpflanzungen, passierte der Beschluss das Gremium ohne Gegenstimme.

Auf der Freifläche östlich der Sepp-Verscht-Straße, neben dem Pösna Park, wird der so bezeichnete „Generationenpark-Großpösna“ entstehen. Er soll auch seinem Namen alle Ehre machen, denn auf dem 6,3 Hektar großen Areal sind neben Gewerbestandorten barrierefreie und altersgerechte Wohnungen sowie eine neue Kita geplant. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die „Heimat-Haus GmbH“ aus Lahr/Schwarzwald beauftragt.

Beim Beschluss zum Löschwasservertrag mit den Kommunalen Wasserwerken Leipzig ging es zunächst um die Finanzierung der Wartung der Hydranten mit einem jährlichen Kostenaufwand von 11 350 Euro. Die Abgeordneten forderten aber darüber hinaus, in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Hydranten die erforderliche Leistung bei einer Wasserentnahme im Ernstfall auch erbringen können.

Im weiteren Verlauf wurde nach Prüfung und Korrekturen des Vergabevorschlages durch das Büro „UPI Uhlman & Partner“ die Vergabe der Bauleistungen für die Erschließung des Baugebietes „Muckern-Südwest“, beschlossen.

Auch für die nächsten zwei Jahre wird die Gemeinde für das „Highfield Festival am Störmthaler See“ mit „Semmel Concerts“ eine Nutzungsvereinbarung abschließen. Damit wird die seit 2009 bestehende Zusammenarbeit weiterhin langfristig gesichert. Der Beschluss wurde ergänzt um die Worte „nach Prüfung der Vereinbarung durch das Steuerbüro, ist die Ausweisung der Beträge zuzüglich Umsatzsteuer möglich“.

Für das kommende Jahr können gemäß der „Verordnung der Gemeinde Großpösna über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen im Jahr 2019 aus besonderen Anlässen“ Einkaufseinrichtungen am 6. Januar (Wintermarkt), 14. April (großer Ostermarkt), 3. November (Herbstfest) und 15. Dezember (Weihnachtsmarkt) in der Zeit von 12 bis 18 Uhr geöffnet werden. Das wurde mit zwei Stimmenthaltungen beschlossen.

Aus dem Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen bekam die Gemeinde für die Jahre 2018 und 2019 insgesamt 140 000 Euro zugewiesen. Die Abgeordneten beschlossen, diese Mittel für folgende Maßnahmen zu verwenden: Straßenbau Buswendeschleife An der alten F95 – 18 000 Euro; Straßenbau Dorfstraße – 27 000 Euro; Wegebau Tensaweg – 60 000 Euro; Straßenbau Mühlweg – 34 000 Euro und Friedhof Großpösna – 3000 Euro.

Für die Besetzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen im Jahr 2019 legten sich die Ratsmitglieder auf einen Vorsitzenden und drei Beisitzer namentlich fest. Sie folgten damit den Empfehlungen des Verwaltungsausschusses.

Der letzte Tagesordnungspunkt entpuppte sich als unverhoffter Geldregen für die Gemeinde, denn eine nicht genannte Familie, die seit 50 Jahren in Großpösna wohnt, spendet der Gemeinde pro Jahr 100 Euro. Die 5000 Euro sollen in gemeinnützige Projekte fließen, beschlossen die Räte.

Aus der an der Sitzung teilnehmenden Bürgerschaft kamen keine Anfragen.

Von Reinhard Rädler