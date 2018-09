Einen unvergesslichen harmonischen und entspannten Abend erlebten am Sonnabend Tausende Besucher im Agra-Park. Gemeinsam mit Freunden oder der Familie flanierten sie im Dämmerschein der Blauen Stunde durch die historische Anlage. Mit Teelichtern und Bechern in den Händen ging es vorbei am Weißen Haus, über Brücken, Wege und Wiesen zum Musentempel, der Naturbühne am Teich, hin zum Antentempel oder dem Deutschen Fotomuseum.