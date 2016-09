Großstädteln. In einer Gartenlaube in der Hauptstraße in Großstädteln brach am Mittwochvormittag ein Feuer aus. Gegen 10.10 Uhr wurden die Flammen gemeldet. Der Gemeindeverband der Markkleeberger Wehren rückte aus, konnte laut Wehrsprecher Michael Röder ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern, den Brand löschen. Bei der Absuche der Laube wurde niemand gefunden. Aber die Bewohner eines Hornissennestes hätten sich belästigt gefühlt, ihrem Unmut darüber Luft gemacht, so Röder. Gestochen worden sei aber niemand. Warum es am helllichten Tag in dem Gebäude zu einem Feuer kam, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache.

Der Gemeindeverband der Markkleeberger Wehren rückte zu einem Laubenbrand aus. Quelle: Andre Kempner

Von lvz