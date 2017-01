Markkleeberg. Läuft: Die Anmeldungen für die 7-Seen-Wanderung Anfang Mai sind wieder gut gestartet. Für einige Touren wird es schon langsam eng.

Traditionell hatten die Sportfreunde Neuseenland zum Neujahrstag die Anmeldeportale für ihr Massensportereignis geöffnet. „Und es sieht gut aus“, so Sprecherin Susann Zehl.

Für die Packziegentouren rund um den Harthsee etwa, bei der Familien mit Kindern und freilaufenden Ziegen die Natur am See erkunden, gebe es schon jetzt nur noch wenige freie Plätze.

Gut nachgefragt seien wie im Vorjahr auch die kombinierten Wander- und Bootstouren, bei denen die Wanderer ein Stück des Weges auf einem der Schiffe des Neuseenlands zurücklegen. Die Sonnenuntergangstour etwa führt über Markkleeberger und Störmthaler See. Die Tour Romantisches Markkleeberg hingegen bietet nachts auch eine Fahrt auf dem Cospudener See. Zehl empfiehlt, sich für die Touren angesichts der knappen Plätze möglichst bald anzumelden.

Insgesamt 68 Touren haben die Sportfreunde in diesem Jahr aufgelegt. Da müsste für jeden etwas dabei sein, lohnt es, mal genau hinzusehen. Da gibt es Touren nach Ferropolis, oder zum Mondsee und durch den Tagebau Profen. Und hinter dem Namen „Wild Animals“ verbergen sich drei Touren mit je 25 Plätzen durch den Leipziger Zoo. Bei Preisen von 12 bis 14 Euro ein Angebot – zumal der Zoo danach frei erkundet werden kann.

Aber auch der Namensgeber, die Wanderung um die sieben Seen, ist gefragt. „Es haben sich schon zwei für die XXL-Tour angemeldet“, so Zehl. Direkt in der ersten Nacht sei das geschehen. Das gehöre zur Tradition, zu Silvester zu buchen, haben einer der beiden Extremsportler hinterher stolz auf seiner Homepage gepostet.

Von Jörg ter Vehn